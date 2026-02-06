Авторизация

Туск заявив, що Польща не підтримає мир за рахунок інтересів України.

Варшава у контексті переговорів в Абу-Дабі не підтримає жодного рішення, що суперечитиме інтересам України.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив Туск, він віддавна повторює тезу: «нічого про Україну без України». Тому зараз, коли в Абу-Дабі ведуться переговори і триває дискусія про прийнятні для України умови миру, Польща слідкуватиме за тим, щоб вони були дійсно прийнятними для України.

«Польща точно не прийме і не підтримуватиме жодне рішення, яке суперечить інтересам України в контексті мирних переговорів. Я переконаний, що ми також зможемо переконати всіх партнерів, щоб нікому в Європі не спало на думку примушувати Україну до позиції, яка суперечить її інтересам та безпеці. Бо це означає, і я завжди про це говорив, а сьогодні повторюю: безпечна Україна - це безпечна Польща», - наголосив польський прем'єр.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

