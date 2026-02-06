Фінансові новини
Туск заявив, що Польща не підтримає мир за рахунок інтересів України.
10:38 06.02.2026 |
Варшава у контексті переговорів в Абу-Дабі не підтримає жодного рішення, що суперечитиме інтересам України.
Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.
Як зазначив Туск, він віддавна повторює тезу: «нічого про Україну без України». Тому зараз, коли в Абу-Дабі ведуться переговори і триває дискусія про прийнятні для України умови миру, Польща слідкуватиме за тим, щоб вони були дійсно прийнятними для України.
«Польща точно не прийме і не підтримуватиме жодне рішення, яке суперечить інтересам України в контексті мирних переговорів. Я переконаний, що ми також зможемо переконати всіх партнерів, щоб нікому в Європі не спало на думку примушувати Україну до позиції, яка суперечить її інтересам та безпеці. Бо це означає, і я завжди про це говорив, а сьогодні повторюю: безпечна Україна - це безпечна Польща», - наголосив польський прем'єр.
