НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща може передати Україні МіГи в обмін на безпілотники — Туск.

Польща готова передати Україні свої МіГ-29 в обмін на українські дрони. Водночас, Варшава враховуватиме пріоритети України: для Києва зараз важливішими є ракети до систем ППО.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.

«Ці МіГи перебувають у стані готовності до передачі. Ми обоє з Президентом Зеленським говорили про те, що діятимемо гнучко, залежно від потреб. Ми будемо змінювати певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно, тобто згідно з актуальними потребами. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, передусім певних типів боєприпасів, ракет», - заявив Туск.

Він додав, що під час переговорів йшлося про взаємний обмін. І Україна готова до такого обміну.

«Йдеться про українські безпілотники, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам. Наші дронові спроможності та співпраця з Україною є для нас пріоритетом»,- підкреслив Туск.

Польський прем'єр зауважив: Президент Зеленський звернув увагу на те, що на сьогодні для України більш нагальними, ніж літаки МіГ-29, є інші термінові поставки, що стосуються безпеки українського неба.

«Я намагаюся завжди бути серйозним і чесним. Тому сьогодні я не відповім на запитання, поставлене Президентом Зеленським, щодо того, чи могли б замість МіГів розглядатися інші типи техніки. Але я негайно повертаюся до Польщі і вже завтра говоритиму з міністром національної оборони та з нашими генералами і не пізніше понеділка повідомлю Президента Зеленському, що є можливим», констатував Туск.
Ключові теги: Польща
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

