Фінансові новини
- |
- 06.02.26
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща може передати Україні МіГи в обмін на безпілотники — Туск.
09:55 06.02.2026 |
Польща готова передати Україні свої МіГ-29 в обмін на українські дрони. Водночас, Варшава враховуватиме пріоритети України: для Києва зараз важливішими є ракети до систем ППО.
Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає кореспондент Укрінформу.
«Ці МіГи перебувають у стані готовності до передачі. Ми обоє з Президентом Зеленським говорили про те, що діятимемо гнучко, залежно від потреб. Ми будемо змінювати певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно, тобто згідно з актуальними потребами. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, передусім певних типів боєприпасів, ракет», - заявив Туск.
Він додав, що під час переговорів йшлося про взаємний обмін. І Україна готова до такого обміну.
«Йдеться про українські безпілотники, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам. Наші дронові спроможності та співпраця з Україною є для нас пріоритетом»,- підкреслив Туск.
Польський прем'єр зауважив: Президент Зеленський звернув увагу на те, що на сьогодні для України більш нагальними, ніж літаки МіГ-29, є інші термінові поставки, що стосуються безпеки українського неба.
«Я намагаюся завжди бути серйозним і чесним. Тому сьогодні я не відповім на запитання, поставлене Президентом Зеленським, щодо того, чи могли б замість МіГів розглядатися інші типи техніки. Але я негайно повертаюся до Польщі і вже завтра говоритиму з міністром національної оборони та з нашими генералами і не пізніше понеділка повідомлю Президента Зеленському, що є можливим», констатував Туск.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Туск заявив, що Польща не підтримає мир за рахунок інтересів України.
|Польща може передати Україні МіГи в обмін на безпілотники — Туск.
|Військова підтримка України: Фінляндія готує пакет майже на €43 млн.
|Axios повідомляє про прогрес у переговорах США і Росії щодо ядерного договору.
|В Абу-Дабі Україна, США і РФ обговорили методи запровадження та контролю припинення вогню — Умєров.
|Віткофф підбив підсумки переговорів в ОАЕ: широкі та конструктивні обговорення.
Бізнес
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг