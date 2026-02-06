Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Військова підтримка України: Фінляндія готує пакет майже на €43 млн.

Фінляндія надасть Україні 32-й пакет військової допомоги на суму близько 43 мільйони євро.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії, відповідне рішення ухвалив президент країни Александр Стубб у четвер на підставі пропозиції уряду.

Пакет допомоги включатиме, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в рамках програми підтримки України.

Загалом, за даними Міноборони Фінляндії, республіка вже поставила Україні військову техніку на суму 3,2 млрд євро.

«Фінляндія продовжить надавати Україні підтримку військовою технікою відповідно до плану. Крім пакетів підтримки, ми беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу, метою яких є нарощування і зміцнення власного потенціалу України», - заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен.

З оперативних міркувань та для безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік не розголошуватимуться. При підготовці допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація в Збройних силах, наголошується у повідомленні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес