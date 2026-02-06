Фінансові новини
Військова підтримка України: Фінляндія готує пакет майже на €43 млн.
09:31 06.02.2026 |
Фінляндія надасть Україні 32-й пакет військової допомоги на суму близько 43 мільйони євро.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони Фінляндії, відповідне рішення ухвалив президент країни Александр Стубб у четвер на підставі пропозиції уряду.
Пакет допомоги включатиме, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в рамках програми підтримки України.
Загалом, за даними Міноборони Фінляндії, республіка вже поставила Україні військову техніку на суму 3,2 млрд євро.
«Фінляндія продовжить надавати Україні підтримку військовою технікою відповідно до плану. Крім пакетів підтримки, ми беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу, метою яких є нарощування і зміцнення власного потенціалу України», - заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен.
З оперативних міркувань та для безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік не розголошуватимуться. При підготовці допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація в Збройних силах, наголошується у повідомленні.
