США та Росія наближаються до угоди про продовження дії договору про контроль над ядерними озброєннями New START (СНО-III), чинність якого закінчується у четвер, 5 лютого. Про це повідомило видання Axios із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Два співрозмовники стверджують, що проєкт плану ще потребує схвалення лідерів обох країн. Ще один заявив, що переговори щодо цього проходили в Абу-Дабі протягом останніх 24 годин, але не підтвердив, що угода була досягнута.

Договір про СНО-III є останнім великим обмежувачем ядерних арсеналів двох країн, які разом мають приблизно 85% світових боєголовок.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори щодо договору з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

Оскільки термін дії чинного договору спливає у четвер, неясно, чи буде угода про дотримання його умов протягом додаткового періоду (на час переговорів) закріплена будь-яким формальним чином.

Договір обмежує кількість ядерних боєголовок, які США й Росія можуть розміщувати на підводних човнах, ракетах і бомбардувальниках. Раніше російський диктатор Володимир Путін пропонував короткострокове продовження, але Міністерство закордонних справ Росії у своїй заяві в середу висловило жаль, що "наші ідеї навмисно залишилися без відповіді".

Основною причиною, чому Білий дім скептично ставився до продовження договору, було те, що він не обмежує Китай, який має набагато менший арсенал, але який швидко збільшується.

За словами одного зі співрозмовників, наступним кроком є підписання Трампом і Путіним продовження терміну дії угоди.

ДОВІДКА

Договір СНО-III (Новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) - це угода між США й Росією, підписана у 2010 році. Він передбачав обмеження кількості розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 і стратегічних носіїв до 700 у кожної зі сторін.

Договір також запроваджував механізми взаємних інспекцій і обміну даними для контролю виконання зобов'язань. СНО-III набув чинності у 2011 році й був продовжений у 2021 році ще на п'ять років - до 2026 року. У 2023 році Росія призупинила дію договору, але вважалося, що обидві сторони все ще дотримуються його умов.