В Абу-Дабі Україна, США і РФ обговорили методи запровадження та контролю припинення вогню — Умєров.

Упродовж 4-5 лютого делегації США, України та Росії в Абу-Дабі провели другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Комюніке за підсумками мирних переговорів

За його словами, обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п'ять місяців.

Обговорення перемир'я

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", - заявив Умєров.

Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.

Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни, додав він.