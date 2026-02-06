Авторизация

Віткофф підбив підсумки переговорів в ОАЕ: широкі та конструктивні обговорення.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф назвав конструктивними та зосередженими "на тому, як створити умови для тривалого миру" тристоронні мирні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ) 4 та 5 лютого.

"4 та 5 лютого делегації Сполучених Штатів, України та Російської Федерації зустрілися на другому тристоронньому засіданні в Абу-Дабі, щоб просунути зусилля з припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними і зосереджувалися на тому, як створити умови для тривалого миру", - написав він у соціальній мережі Х у четвер увечері.

За його словами, протягом двох днів "делегації провели широкі дискусії щодо невирішених питань, включаючи методи впровадження перемир'я та моніторингу припинення військових дій".

Також Віткофф зазначив, що "делегації домовилися проінформувати свої столиці та продовжити тристоронні переговори протягом найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення переговорів, а Україна та Російська Федерація подякували президенту Дональду Трампу за його лідерство у сприянні припиненню війни".

За його словами, також США та Росія "домовилися про встановлення військового діалогу під керівництвом генерала Алексуса Гринкевича, командувача Європейського командування Збройних сил США. Цей канал комунікації був припинений до початку конфлікту і має вирішальне значення для досягнення та підтримання миру".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

