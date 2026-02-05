США постачатимуть Україні наступальну зброю, доки не настане мир — Вітакер.

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати надаватимуть Україні наступальну зброю, поки не буде досягнуто миру.

Про це він заявив в інтерв'ю Newsmax, передає Цензор.НЕТ.





"Стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти мирної угоди. Ми збираємося і надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її, в основному, Україні:

по-перше, для захисту - щоб у них були доступні засоби протиповітряної та протиракетної оборони; а по-друге, щоб вони мали наступальну зброю, яка дозволить їм залишатися в боротьбі, захищати себе і гарантувати, що їхня країна не буде захоплена", - зазначив він.





За його словами, це цілком розумна позиція.

"Президент Трамп чітко висловлювався щодо цього. І в НАТО нам потрібно, по-перше, тримати нашу коаліцію разом, а по-друге, ми маємо переконатися, що наші союзники по НАТО - вся Європа плюс Канада - зміцнюють себе.

Тому що саме ця сила, зрештою, гарантуватиме мир, щоб ми не мали нового вторгнення на європейський континент, коли все це закінчиться", - додав Вітакер.