Трансфер оборонних технологій і обладнання: Україна і Японія готують угоду.

Уряди України та Японії планують укласти угоду про трансфер оборонного обладнання та технологій, що спростить можливість спільного виробництва захисного озброєння.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на ІV форумі Україна - Японія: «Встановлення порядку, заснованого на правилах. Роль України та Японії у глобальній безпеці», передає кореспондент Укрінформу. Агентство є медіапартнером форуму.

«Знаємо про зацікавленість Японії у сфері морських дронів. Україна готова до співпраці і предметного діалогу, готова встановлювати і розширювати відповідні контакти як на міжрегіональному рівні з цієї сфери, так і між конкретними виробниками в Україні», - сказав заступник керівника ОП.

Читайте також: Японія цьогоріч планує надати Україні підтримки на $6 мільярдів - ОП

Для реалізації цих ініціатив на практиці, за його словами, дуже допоможе підписання відповідної міжурядової угоди про трансфер оборонного обладнання та технологій.

«Сподіваємось, що невдовзі завершиться робота над текстом. Президент України порушував це питання з керівництвом Японії. Ми пам'ятаємо про те, що ми започаткували цей процес. Дуже хотілося б, щоб він завершився логічним результатом», - зазначив Жовква.