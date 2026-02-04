Фінансові новини
04.02.26
12:40
RSS
мапа сайту
Трамп про «енергетичне перемир’я»: путін дотримав свого слова
10:01 04.02.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава росії володимир путін «дотримав свого слова» щодо термінів «енергетичного перемир'я».
Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білому домі.
«Пауза була з неділі (25 січня - ред.) до неділі (1 лютого - ред.) Вона завершилася, і він (путін - ред.) сильно вдарив їх (Україну - ред.) минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень - це багато, ми приймемо все, бо там дуже-дуже холодно», - сказав Трамп.
На питання, чи був він розчарований, що пауза не протрималася довше, Трамп відповів: «Я хочу, щоб вони завершили війну».
Нагадаємо, вперше про нібито укладання «енергетичного перемир'я» між росією та Україною стали писати російські «воєнкори» - це було 29 січня. Одразу офіційних підтверджень ані Україна, ані росія не робили - речник путіна Дмитро Пєсков навіть відмовився коментувати.
Але того самого дня, 29 січня, президент США Дональд Трамп оголосив, ніби російський лідер володимир путін погодився на його прохання припинити удари по Україні протягом тижня.
Володимир Зеленський відповів, що Україна не була залучена до прямих домовленостей, але готова дзеркально дотримуватись «енергетичного перемир'я», якщо росіяни діятимуть відповідно.
«Якщо сигнал американської сторони росія почула так само, як почули ми, то, напевно, будемо мати якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає жодних секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами й росією не було», - сказав Зеленський.
Схоже, що Україна розраховувала на тиждень «енергетичного перемир'я» саме з 29 січня до 5 лютого, коли має завершитися черговий раунд мирних переговорів в Абу-Дабі. А не з 25 січня, як тепер стверджує Трамп.
Так, уночі проти 3 лютого війська рф провели комбінований удар по Україні, і Зеленський назвав це порушенням паузи в ударах. Він також заявив, що Україна очікує на реакцію США.
