Кличко лідирує в рейтингу мера Києва, до міськради проходять шість партій.

Чинний мер Києва та його політична сила "УДАР Віталія Кличка" очолюють електоральні рейтинги за результатами свіжого опитування громадської думки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного дослідження "Ставлення киян до міської влади", проведеного компанією Active Group спільно з виданням "Політарена".
Електоральні симпатії: хто лідирує в рейтингу мерів
У разі проведення виборів міського голови найближчим часом лідерство зберігає Віталій Кличко.
Чинного мера столиці, згідно з опитуванням, готові підтримати 30,3% виборців. Це найвищий показник серед усіх запропонованих кандидатів.
На другому місці опинився би кандидат від нових партій, пов'язаних з військовими.
"Кандидат від нових партій, асоційованих із військовими формуваннями,
набирає 7,5%, кандидат від партії Кирила Буданова - 6,3%, від партії
Валерія Залужного - 4,5%. Окрему нішу займає Сергій Притула з показником
5,1%", - йдеться у результатах опитування.
Вибори до Київради: які партії долають прохідний бар'єр
На майбутніх виборах до Київради найбільшу підтримку отримали би
представники партії "УДАР Віталія Кличка". За них готові проголосувати
14% респондентів.
На другому місці опинилась би "Європейська солідарність" (12%), а на третьому - потенційна партія Валерія Залужного (6,7%).
Всього б до Київради мали б шанс потрапити представники 6 політичних
сил. Окрім трійки лідерів це представники партії Сергія Притули (5,4%),
потенційної партії Кирила Буданова (5,4%) та потенційної партії "Азов"
або "Третя штурмова" (5,2%).
При цьому соціологи відзначать, що "жодна політична сила не
наближається до рівня, який дозволяв би говорити про формування
стабільної більшості або домінуючого політичного гравця в міській раді".
Зауважимо, що сам Кличко виступає категорично проти проведення будь-яких виборів під час війни.
"Політичні вибори - це боротьба між політичними партіями. Але коли у
нас є зовнішні вороги, не можна вести боротьбу ще й всередині. Це може
знищити країну", - заявив Кличко в інтерв'ю BBC.