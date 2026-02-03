Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кличко лідирує в рейтингу мера Києва, до міськради проходять шість партій.

16:35 03.02.2026 |

Політика, Україна

Чинний мер Києва та його політична сила "УДАР Віталія Кличка" очолюють електоральні рейтинги за результатами свіжого опитування громадської думки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані соціологічного дослідження "Ставлення киян до міської влади", проведеного компанією Active Group спільно з виданням "Політарена".
Електоральні симпатії: хто лідирує в рейтингу мерів

У разі проведення виборів міського голови найближчим часом лідерство зберігає Віталій Кличко.

Чинного мера столиці, згідно з опитуванням, готові підтримати 30,3% виборців. Це найвищий показник серед усіх запропонованих кандидатів.


На другому місці опинився би кандидат від нових партій, пов'язаних з військовими.

"Кандидат від нових партій, асоційованих із військовими формуваннями, набирає 7,5%, кандидат від партії Кирила Буданова - 6,3%, від партії Валерія Залужного - 4,5%. Окрему нішу займає Сергій Притула з показником 5,1%", - йдеться у результатах опитування.

Кличко лідирує в рейтингу мера Києва, до міськради проходять шість партій.

Вибори до Київради: які партії долають прохідний бар'єр

На майбутніх виборах до Київради найбільшу підтримку отримали би представники партії "УДАР Віталія Кличка". За них готові проголосувати 14% респондентів.

На другому місці опинилась би "Європейська солідарність" (12%), а на третьому - потенційна партія Валерія Залужного (6,7%).

Всього б до Київради мали б шанс потрапити представники 6 політичних сил. Окрім трійки лідерів це представники партії Сергія Притули (5,4%), потенційної партії Кирила Буданова (5,4%) та потенційної партії "Азов" або "Третя штурмова" (5,2%).

При цьому соціологи відзначать, що "жодна політична сила не наближається до рівня, який дозволяв би говорити про формування стабільної більшості або домінуючого політичного гравця в міській раді".

Кличко лідирує в рейтингу мера Києва, до міськради проходять шість партій.


Зауважимо, що сам Кличко виступає категорично проти проведення будь-яких виборів під час війни.

"Політичні вибори - це боротьба між політичними партіями. Але коли у нас є зовнішні вороги, не можна вести боротьбу ще й всередині. Це може знищити країну", - заявив Кличко в інтерв'ю BBC.
За матеріалами: РБК-Україна
 

