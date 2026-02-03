Авторизация

Польща винесла вирок чоловіку, який допомагав готувати замах на Зеленського та шпигував на РФ.

Окружний суд у місті Замосць Підкарпатського воєводства РП засудив 50-річного громадянина Польщі Павела К. до 3,5 року позбавлення волі за спробу шпигування на російську розвідку проти Польщі.

Як повідомив в мережі X речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Яцек Добжинський, особа планувала надавати спецслужбам РФ інформацію про аеропорт Жешув-Ясьонка, що могло бути використано для підготовки замаху на Президента України Володимира Зеленського, передає Укрінформ.

«Окружний суд у місті Замосць визнав Павела К. винним у висунутих проти нього звинуваченнях, призначивши загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі»,- зазначив Добжинський.

Як нагадав речник міністра-координатора з питань спецслужб РП, 50-річний житель Грубешова заявляв про свою готовність працювати на російську воєнну розвідку та виконувати розвідувальні завдання. Ці завдання мали полягати, зокрема, у наданні інформації щодо безпеки аеропорту Жешув-Ясьонка. За його словами, це могло допомогти у плануванні замаху на Президента України Володимира Зеленського. Засуджений також декларував про свою готовність приєднатися до «групи Вагнера» та ГРУ РФ.

Розслідування у цій справі проводило Агентство внутрішньої безпеки Польщі під керівництвом Мазовецького відділення Національної прокуратури РП. У ході провадження було зібрано численні докази, що вказують на скоєння злочинів, передбачених статтею 130 § 3 Кримінального кодексу (шпигунство) та статтею 263 § 2 Кримінального кодексу (незаконне зберігання зброї та боєприпасів).

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд у місті Замосць Люблінського воєводства 25 листопада минулого року розпочав слухання у справі Павела К., якого звинувачують у збиранні інформації про аеропорт Ряшів-Ясьонка, що могло допомогти спецслужбам РФ у плануванні замаху на Президента України.


Раніше ексголова СБУ Василь Малюк на зустрічі з журналістами заявляв, що Служба безпеки України двічі запобігла спробам убити Зеленського: у Польщі (в аеропорту Ряшів-Ясьонка) та на території Офісу Президента в Києві. Зокрема, Малюк подякував за співпрацю Агентству внутрішньої безпеки Польщі, яке є аналогом СБУ на території цієї країни.

У квітні 2024 року в СБУ поінформували, що за результатами взаємодії Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора України та польських органів правопорядку було затримано громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Зеленського.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1928
  0,2231
 0,52
EUR
 1
 50,9502
  0,0440
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7519  0,15 0,35 43,3200  0,15 0,35
EUR 50,6681  0,00 0,01 51,3585  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1975  0,11 0,26 43,2275  0,11 0,26
EUR 50,9815  0,04 0,07 51,0085  0,05 0,09

