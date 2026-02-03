В Євросоюзі готують власну платформу обміну оборонними даними без США — Euractiv.

Інституції ЄС вивчають, як європейські армії та оборонні відомства можуть безпечно обмінюватися інформацією без участі Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Euractiv, яке ознайомилося із презентацією Європейського оборонного агентства (EDA).

Документи показують, що міжурядовий оборонний орган ЄС має на меті створити до 2030 року повністю функціональну платформу для обміну даними військового рівня.

Ініціатива, що отримала назву «Європейський оборонний простір даних штучного інтелекту» (DAIDS), має на меті надати країнам ЄС можливість безпечно обмінюватися конфіденційною інформацією, пов'язаною з обороною, через спеціальну платформу.

Також, згідно з документами, з якими ознайомився Euractiv, EDA, міжурядова інституція ЄС зараз працює над втіленням у життя так званого простору даних.

Торік Європейська комісія запропонувала створити «надійне, безпечне та сумісне середовище даних» у своїй «дорожній карті» трансформації оборонної промисловості.

Оскільки Європейський Союз все частіше ставить під сумнів свою залежність від Сполучених Штатів, для європейських збройних сил та оборонних відомств стає все важливішим забезпечити належний захист своїх даних, пише видання. Наразі багато країн зберігають або обмінюються своїми даними, використовуючи іноземну, зокрема американську, інфраструктуру для їх зберігання, що створює як потенційну залежність, так і вразливість.

З огляду на це, зараз планується реалізація двох проєктів, які доповнюватимуть один одного. Перший - це простір даних, який буде «федеративною структурою в масштабах ЄС, призначеною для забезпечення надійного, безпечного та суверенного обміну даними, що мають значення для оборони».

Другий - розробка урядами країн ЄС «суверенної військової хмари», про необхідність якої заявляв раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Проєкти створення хмари та платформи взаємопов'язані, проте можуть функціонувати незалежно одна від одної. Перша зберігає дані, а друга сприяє обміну інформацією на двосторонній або багатосторонній основі.

Стверджується, що лідери ЄС також зазначили використання військового штучного інтелекту в обороні як одну з ключових сфер, в які слід інвестувати, щоб краще підготувати континент.

У документах зазначається, що EDA підтримує зв'язок з Європейською комісією, щоб забезпечити взаємодоповнюваність різних ініціатив щодо створення простору даних та уникнути дублювання.

ЄС вже уклав контракти з компаніями, які займатимуться розробкою проєкту. Наступний крок - спонукати країни до координації спільних закупівель технологій, що відповідають майбутньому європейському простору даних.

У документах також йдеться про те, що до 2029-2030 років планується впровадити DAIDS у звичайні операції армій та оборонних органів країн-членів ЄС.