02.02.26
23:31
RSS
мапа сайту
ППО і радари для України: Швеція анонсувала великий пакет підтримки
07:53 02.02.2026 |
Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні до якого увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, повідомили у неділю, 1 лютого, в українському міністерстві оборони після розмови очільника відомства Михайла Федорова зі шведським колегою Полом Йонсоном.
Також цей пакет допомоги передбачатиме внески в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема на додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з далекобійними.
Крім того, Україна та Швеція обговорюють додаткові внески останньої в рамках механізму "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritised Ukraine Requirement List, PURL), яка передбачає купівлю країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО) боєприпасів і озброєння у США для подальшої передачі Україні. Йшлося, зокрема, про засоби протидії балістичним ракетам.
