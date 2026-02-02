Авторизация

ППО і радари для України: Швеція анонсувала великий пакет підтримки

Швеція готує один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні до якого увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, повідомили у неділю, 1 лютого, в українському міністерстві оборони після розмови очільника відомства Михайла Федорова зі шведським колегою Полом Йонсоном.

Також цей пакет допомоги передбачатиме внески в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема на додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з далекобійними.

Крім того, Україна та Швеція обговорюють додаткові внески останньої в рамках механізму "Перелік пріоритетних потреб України" (Prioritised Ukraine Requirement List, PURL), яка передбачає купівлю країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО) боєприпасів і озброєння у США для подальшої передачі Україні. Йшлося, зокрема, про засоби протидії балістичним ракетам.
За матеріалами: Deutsche Welle
