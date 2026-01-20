ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

"Коаліція охочих" може стати основою для нового військового альянсу, який включатиме Україну, але без участі США, повідомляє Politico.

Як зазначає видання, у зв'язку зі змінами у зовнішній політиці США європейські лідери розглядають віддалення від американських союзників. У той же час, формується можливість нового союзу.

"Для деяких урядовців майбутнє західних союзників після відходу США не важко уявити. По-перше, європейські держави, включаючи ті, що не входять до ЄС, як Велика Британія та Норвегія, провели більшу частину другого терміну Трампа, працюючи у все більш ефективній групі, яка вже діє без Америки: так званій коаліції тих, хто готовий підтримати Україну. Радники з питань національної безпеки з 35 урядів підтримують постійний контакт, часто зустрічаються онлайн і особисто, а також спілкуються за допомогою менш офіційних текстових повідомлень. Вони звикли шукати багатосторонні рішення в світі, де Трамп є значною частиною проблеми. За словами людей, обізнаних з діяльністю групи, рівень довіри в цих колах загалом високий. І це не тільки на рівні чиновників: національні лідери самі засукують рукави і працюють у нових тісних групах", - йдеться у статті.

Так, лідери, серед яких Кейр Стармер з Великої Британії, Емманюель Макрон з Франції та Фрідріх Мерц з Німеччини, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Олександр Стубб з Фінляндії та Мелоні з Італії, регулярно обмінюються повідомленнями - часто в одному груповому чаті.

За останній рік вони виробили добре відпрацьовану процедуру обміну повідомленнями, коли Трамп робить щось непередбачуване і потенційно шкідливе.

"Коли події розвиваються стрімко, важко координувати дії, і ця група є дійсно ефективною. Це багато говорить про особисті стосунки і їхню важливість", - сказав один із знайомих з цією схемою.

Ця "неформальна, але активна" домовленість відома як "Вашингтонська група", на честь групи європейських лідерів, які відвідали Білий дім разом із президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.

Протягом останнього року їхній підхід здебільшого полягав у тому, щоб зберігати спокій і реагувати на його політичні дії, а не піддаватися на провокаційні слова. Ця етика сприяла просуванню мирного процесу в Україні, і коаліція бажаючих наблизилася до укладення рамкової угоди про мирний план, до якого приєдналися США, включаючи американські гарантії безпеки для України. Це є значним досягненням, враховуючи, що раніше Трамп виключив участь американських військових.

Разом з тим, заяви американської сторони щодо Гренландії змінили настрої. М'який підхід до погроз американського президента відійшов у минуле. Навіть Стармер, який зазвичай є найобережнішим з лідерів, назвав погрозу президента щодо мит "неправильною", в тому числі, судячи з усього, під час прямої телефонної розмови з Трампом у неділю.

Криза в Гренландії змусила замислитися над питанням, як рухатися далі без підтримки Америки.

"Коаліція бажаючих почалася з України. Але вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими фігурами в столицях. Вони побудували довіру і здатність працювати разом. Вони знають один одного по імені, і їм легко зв'язатися і надіслати повідомлення", - сказав інший дипломат.

Наголошується, що цей формат потенційно може стати основою для нового безпекового альянсу в епоху, коли США більше не підтримують НАТО та європейську безпеку. Нова угода не виключатиме співпрацю з Америкою, але й не вважатиме її само собою зрозумілою.

Крім того, у текстових чатах з лідерами Вашингтонської групи також бере участь Зеленський, що, зазначає видання, додає ще одну цікаву ідею до загальної картини. Україна є на сьогоднішній день найбільш мілітаризованою країною серед представлених, маючи величезну армію, високорозвинену промисловість з виробництва дронів та більше досвіду у веденні війни, ніж будь-хто інший.

"Хоча Україна давно прагне членства в НАТО, зараз це здається менш привабливим, ніж раніше, оскільки обіцянки Америки підтримати будь-які гарантії безпеки з кожним днем стають все менш переконливими. Якщо військову міць України додати до військової сили Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, серед інших, потенційна збройна сила коаліції бажаючих буде величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави", - наголошується у статті.

Хоча необхідність Європи захищати себе з меншою підтримкою з боку США є давньою темою для обговорення, останніми днями з Брюсселя надходить безліч ініціатив і заголовків. Офіційно ЄС вирішив бути здатним захищати себе до 2030 року.

Тиждень тому європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити постійну армію ЄС чисельністю 100 000 осіб і відродив ідею створення Європейської ради безпеки з приблизно 12 членами, включаючи Велику Британію. Фон дер Ляєн рекламувала нову Європейську стратегію безпеки, хоча поки що було надано мало деталей.

Існує широка згода щодо того, що ці розмови про нову європейську архітектуру безпеки мають відбутися, і якомога швидше. Лідери ЄС зустрінуться особисто на надзвичайному саміті в найближчі дні, щоб узгодити відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії, хоча обговорення може вийти далеко за межі цього питання.