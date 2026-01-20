Позачергове засідання Європейської ради через напруженні ситуації навколо Гренландії відбудеться 22 січня

Позачергове засідання Європейської ради, яке скликає президент Євроради Антоніу Кошта через напруження ситуації навколо Гренландії пройде 22 січня.

Про це у понеділок в Брюсселі журналістам повідомив речник Кошти.

"Президент Кошта скликає спеціальну зустріч з питань трансатлантичних відносин у четвер, 22 січня, на 19:00", - сказав речник.

Як відомо, у неділю президент Кошта виступив із заявою, в якій, "враховуючи важливість останніх подій та з метою подальшої координації, вирішив скликати позачергове засідання Європейської Ради найближчими днями".

За словами президента Європейської ради, його консультації з державами-членами щодо останньої напруженості навколо Гренландії підтверджують "тверду відданість єдності у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету, єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією; визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраця через НАТО; спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США; готовість захищатися від будь-якої форми примусу та готовість продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес".

Як відомо, напруження у відносинах між США та Європейським союзом виникли через територіальні претензії президента Дональда Трампа до острова Гренландії, який є частиною Королівства Данії.

У понеділок ряд ЗМІ оприлюднили листа Трампа до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, в якому американський президент пише, що повинен захопити Гренландію, бо засмучений тим, що не отримав Нобелівську премію миру. "Дорогий Йонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн PLUS, я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що добре та належно для Сполучених Штатів Америки", - пише він. Трамп також стверджує, що "Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю", а тому не мають "право власності". "Немає письмових документів, лише те, що сотні років тому там причалив човен, але там також причалювали наші човни"", - вважає президент США.

