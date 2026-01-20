Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Давос стане майданчиком для наступних консультацій України та США щодо миру

Делегації України і Сполучених Штатів, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, зустрінуться для наступних консультацій у Давосі. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Рустем Умєров у неділю, 18 січня, повернувшись до Києва з консультацій, які відбулися у США.

Умєров назвав склад обох делегацій і в загальних рисах розповів про перебіг перемовин між українською та американською делегаціями. За його словами, під час перемовин сторони "предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України - з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації". Крім того, українська сторона поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зеленський запевнив, що мета зустрічей делегацій - завершення війни

Тим часом президент України Володимир Зеленський теж згадав про зустріч між українською та американською делегацією у Флориді. Цьому питанню Зеленський присвятив частину свого традиційного вечірнього зверення. За словами українського лідера, обидві сторони "працюють над документами, які потрібні для закінчення війни".

"Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям", - наголосив Зеленський.

Жодних інших деталей про перебіг і підсумки консультацій у США Зеленський не назвав.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес