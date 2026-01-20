Давос стане майданчиком для наступних консультацій України та США щодо миру

Делегації України і Сполучених Штатів, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, зустрінуться для наступних консультацій у Давосі. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Рустем Умєров у неділю, 18 січня, повернувшись до Києва з консультацій, які відбулися у США.

Умєров назвав склад обох делегацій і в загальних рисах розповів про перебіг перемовин між українською та американською делегаціями. За його словами, під час перемовин сторони "предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України - з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації". Крім того, українська сторона поінформувала американських партнерів про нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.

Зеленський запевнив, що мета зустрічей делегацій - завершення війни

Тим часом президент України Володимир Зеленський теж згадав про зустріч між українською та американською делегацією у Флориді. Цьому питанню Зеленський присвятив частину свого традиційного вечірнього зверення. За словами українського лідера, обидві сторони "працюють над документами, які потрібні для закінчення війни".

"Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям", - наголосив Зеленський.

Жодних інших деталей про перебіг і підсумки консультацій у США Зеленський не назвав.