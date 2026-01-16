Тимошенко призначили запобіжний захід у справі щодо підкупу народних депутатів

ВАКС обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень. Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Вищий антикорупційний суд також поклав на підозрювану та процесуальні обов'язки. Нардепка має:

прибувати до НАБУ;

не виїжджати за межі Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонний паспорт;

не спілкуватися з низкою народних депутатів.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу у 50 млн грн, але суд зменшив суму до 33 млн грн.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко

НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам за голосування щодо законопроєктів.

Ім'я фігуранта офіційно правоохоронці не називали, однак обставини справи вказували на лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

У межах справи в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а вже зранку 14 січня Тимошенко вручили підозру, що в коментарі РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.

За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів підкупу депутатів підозрювана ініціювала переговори про системний механізм виплат за лояльне голосування, з інструкціями щодо підтримки, блокування або утримання від участі в голосуваннях.

НАБУ оприлюднило аудіозаписи прослуховувань, на яких чути жіночий голос з вказівками нібито щодо голосувань у парламенті, зокрема: "...мы голосуем за снятие..., не голосуем за призначення".

Юлія Тимошенко заперечує причетність до записів і називає справу "політично вмотивованою".