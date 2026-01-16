Фінансові новини
- |
- 16.01.26
- |
- 21:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тимошенко призначили запобіжний захід у справі щодо підкупу народних депутатів
15:02 16.01.2026 |
ВАКС обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень. Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.
Вищий антикорупційний суд також поклав на підозрювану та процесуальні обов'язки. Нардепка має:
Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу у 50 млн грн, але суд зменшив суму до 33 млн грн.
Що відомо про справу Юлії Тимошенко
НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам за голосування щодо законопроєктів.
Ім'я фігуранта офіційно правоохоронці не називали, однак обставини справи вказували на лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
Справу попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає від 5 до 10 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.
У межах справи в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а вже зранку 14 січня Тимошенко вручили підозру, що в коментарі РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.
За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів підкупу депутатів підозрювана ініціювала переговори про системний механізм виплат за лояльне голосування, з інструкціями щодо підтримки, блокування або утримання від участі в голосуваннях.
НАБУ оприлюднило аудіозаписи прослуховувань, на яких чути жіночий голос з вказівками нібито щодо голосувань у парламенті, зокрема: "...мы голосуем за снятие..., не голосуем за призначення".
Юлія Тимошенко заперечує причетність до записів і називає справу "політично вмотивованою".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Тимошенко призначили запобіжний захід у справі щодо підкупу народних депутатів
|Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн – міністр оборони
|Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський
|Шмигаль роз’яснив нові правила під час комендантської години
|Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію
|Франція перебрала на себе роль головного постачальника розвідувальних можливостей для України — Макрон
Бізнес
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia
|Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу