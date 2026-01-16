Авторизация

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн – міністр оборони

Фінляндія відправляє до України 31-й пакет оборонної допомоги, вартість поставок, що зараз відправляються, становить приблизно EUR 98 млн, повідомив міністр оборони країни Антті Хякканен.

"Цього разу ми склали пакет за прискореним графіком, щоб допомогти задовольнити найнагальніші потреби на даний момент. Програма закупівель для підтримки України з вітчизняної оборонної промисловості також просувається згідно з планом на цей рік. Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти справедливому миру... Допомога враховує як потреби України, так і ресурсну ситуацію Збройних сил Фінляндії", - заявив міністр.

Він додав, що з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги, детальна інформація про конкретний зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги не буде надаватися.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

