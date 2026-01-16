Фінансові новини
16.01.26
21:31
Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський
До сьогоднішнього ранку декілька систем ППО були без ракет, однак сьогодні Україна отримала серйозний пакет ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Напевно сьогодні можна казати, іноді хочеться казати відверто, але нема можливості... Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. А на сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом у п'ятницю.
Президент зазначив, що Україні потрібні постійні пакети ракет.
"Сьогодні, слава Богу, з ранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це в Україні... Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей", - наголосив Зеленський.
За його словами, "енергетичний Рамштайн" - це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження постачання озброєння, оскільки "те, що заходить (постачання - ІФ-Ц), не значить, що завтра у нас закінчилася зима".
"На мій погляд, потрібно Україну поважати. Саме поважати. Тому що мало слів "міцний народ України". Цього не достатньо....І треба забезпечувати максимально і захищати цей міцний народ, на мій погляд. Тому ми чекаємо швидкі постачання того, що у наших партнерів є", - наголосив він.
