Шмигаль роз’яснив нові правила під час комендантської години

12:38 16.01.2026 |

Політика, Україна

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла отримали необхідну допомогу. Фактично, працює такий самий режим, як і під час повітряної тривоги", - розповів він.

Шмигаль додав, що водночас поліція посилює патрулювання вулиць, щоб підтримувати громадський порядок і за потреби надавати допомогу громадянам.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4130
  0,0203
 0,05
EUR
 1
 50,4372
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,25 0,57 43,3600  0,23 0,53
EUR 50,3260  0,22 0,43 50,3670  0,20 0,39

