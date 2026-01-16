Фінансові новини
- |
- 16.01.26
- |
- 21:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль роз’яснив нові правила під час комендантської години
Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
"Це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла отримали необхідну допомогу. Фактично, працює такий самий режим, як і під час повітряної тривоги", - розповів він.
Шмигаль додав, що водночас поліція посилює патрулювання вулиць, щоб підтримувати громадський порядок і за потреби надавати допомогу громадянам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Тимошенко призначили запобіжний захід у справі щодо підкупу народних депутатів
|Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн – міністр оборони
|Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський
|Шмигаль роз’яснив нові правила під час комендантської години
|Через обстріли РФ Україна скликає міжнародну енергетичну коаліцію
|Франція перебрала на себе роль головного постачальника розвідувальних можливостей для України — Макрон
Бізнес
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia
|Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США
|Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
|Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|У твердотілих батареях знайдено новий електроліт, який знижує вартість без втрати характеристик
|В Україні стартував 5G — де саме запустили мережу