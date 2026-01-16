Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція перебрала на себе роль головного постачальника розвідувальних можливостей для України — Макрон

Франція наразі є основним постачальник розвідувальних можливостей для України, тоді як ще рік тому ним були США, заявив президент Еммануель Макрон під час звернення до французької армії у четвер.

"Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини цих можливостей забезпечує Франція. Дві третини!" - заявив він.

В той же час президент Франції зауважив, що з урахуванням швидких змін на полі бою розпочатої Росіє проти України війни українці здійснили надзвичайний інноваційний прорив, і французькі виробники в деяких секторах відстають як від українців, так і від партнерів з інших країн. Макрон закликав реагувати на такі зміни швидше й рішучіше.

Він також нагадав, що нещодавно Росія вдруге застосувала ракету наддалекого радіусу дії "Орєшнік", в зоні досяжності якої є і Франція.

"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, а особливо Франція, маємо розвивати ці нові види озброєння, які в короткостроковій перспективі змінять правила гри", - наголосив президент.

За його словами, необхідно рішуче рухатися у напрямку посилення спроможностей завдавати ударів на надвелику глибину разом із німецькими та британськими партнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес