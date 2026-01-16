Фінансові новини
Франція перебрала на себе роль головного постачальника розвідувальних можливостей для України — Макрон
08:57 16.01.2026 |
Франція наразі є основним постачальник розвідувальних можливостей для України, тоді як ще рік тому ним були США, заявив президент Еммануель Макрон під час звернення до французької армії у четвер.
"Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні дві третини цих можливостей забезпечує Франція. Дві третини!" - заявив він.
В той же час президент Франції зауважив, що з урахуванням швидких змін на полі бою розпочатої Росіє проти України війни українці здійснили надзвичайний інноваційний прорив, і французькі виробники в деяких секторах відстають як від українців, так і від партнерів з інших країн. Макрон закликав реагувати на такі зміни швидше й рішучіше.
Він також нагадав, що нещодавно Росія вдруге застосувала ракету наддалекого радіусу дії "Орєшнік", в зоні досяжності якої є і Франція.
"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, а особливо Франція, маємо розвивати ці нові види озброєння, які в короткостроковій перспективі змінять правила гри", - наголосив президент.
За його словами, необхідно рішуче рухатися у напрямку посилення спроможностей завдавати ударів на надвелику глибину разом із німецькими та британськими партнерами.
