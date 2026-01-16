Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна звернулася до партнерів із закликом покарати тіньовий зерновий флот РФ

У 2025 році Росія викрала понад два мільйони тонн українського зерна з окупованих територій. Про це у четвер, 15 січня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його даними, викрадене українське зерно постачалося Росією на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. "Майже 40% було доставлено до Єгипту", - цитує Сибігу пресслужба МЗС.

"Для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот", - зазначив міністр. Він додав, що українська розвідка ідентифікувала вже 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. "Ми запровадили санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів", - зазначив Сибіга.


Київ закликає європейських партнерів до системної протидії

Він закликав партнерів до санкцій проти тіньового зернового флоту Росії. "Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить (...) Це також ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", - наголосив міністр і додав, що, зокрема, очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку європейського агентства Frontex. "У 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів", - ідеться у заяві Сибіги.

Дотепер Україна та партнери накладали санкції на тіньовий флот РФ, пов'язаний з транспортуванням російської нафти.

За статистичними даними останнього передвоєнного 2021 року, експорт зерна з України становив 51,2 мільйона тонн на суму 12,5 мільярда доларів. З них було експортовано 20,1 мільйона тонн пшениці, 5,7 мільйона тонн ячменю та 24,7 мільйона тонн кукурудзи.

У 2024 році на українських землях зібрали 76 мільйонів тонн зернових. За даними міністерства аграрної політики на 1 липня 2025 року, за підсумками 2024-2025 років, Україна експортувала 40,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес