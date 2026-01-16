Україна звернулася до партнерів із закликом покарати тіньовий зерновий флот РФ

У 2025 році Росія викрала понад два мільйони тонн українського зерна з окупованих територій. Про це у четвер, 15 січня, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його даними, викрадене українське зерно постачалося Росією на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. "Майже 40% було доставлено до Єгипту", - цитує Сибігу пресслужба МЗС.

"Для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот", - зазначив міністр. Він додав, що українська розвідка ідентифікувала вже 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. "Ми запровадили санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів", - зазначив Сибіга.





Київ закликає європейських партнерів до системної протидії

Він закликав партнерів до санкцій проти тіньового зернового флоту Росії. "Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить (...) Це також ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", - наголосив міністр і додав, що, зокрема, очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку європейського агентства Frontex. "У 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів", - ідеться у заяві Сибіги.

Дотепер Україна та партнери накладали санкції на тіньовий флот РФ, пов'язаний з транспортуванням російської нафти.

За статистичними даними останнього передвоєнного 2021 року, експорт зерна з України становив 51,2 мільйона тонн на суму 12,5 мільярда доларів. З них було експортовано 20,1 мільйона тонн пшениці, 5,7 мільйона тонн ячменю та 24,7 мільйона тонн кукурудзи.

У 2024 році на українських землях зібрали 76 мільйонів тонн зернових. За даними міністерства аграрної політики на 1 липня 2025 року, за підсумками 2024-2025 років, Україна експортувала 40,6 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.