Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

€90 млрд для України: посли ЄС узгодили попередні параметри, залишаються технічні питання — джерело

У середу, 14 січня, Комітет постійних представників (Coreper) на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію пропозицій Європейської комісії щодо надання Україні 90 млрд євро позики протягом 2026-27 років - за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі на умовах анонімності повідомило джерело у ЄС, обізнане з перебігом дискусії.

Єврокомісія презентувала дипломатам в Брюсселі проєкт позики Україні на 90 млрд євро, дискусія продовжиться цього й наступного тижня.

"Сьогодні Комісія презентувала свої пропозиції щодо позики Україні на засіданні Coreper. Дипломати поділилися першими враженнями й загальна реакція була позитивною. Деякі питання потребують подальших роз'яснень", - розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

Він повідомив, що у п'ятницю згадані технічні питання будуть обговорені на зустрічі фінансових радників у Брюсселі, а наступного тижня дискусія продовжиться на рівні послів у Coreper.

Інший європейський співрозмовник "Європейської правди" уточнив, що обговорення технічних деталей - нормальний процес, і його "не варто розглядати як проблему чи сповільнення".

"Це стандартна процедура, коли початковий проєкт документа, запропонований Єврокомісією, не погоджується автоматично, а обговорюється з державами-членами, які ставлять питання чи вносять правки", - пояснив він.

Обидва візаві "ЄвроПравди" наголосили, що як європейські посадовці, так і більшість держав-членів ЄС, включаючи головуючий у Раді ЄС Кіпр, зацікавлені в якнайшвидшому завершенні технічних дискусій з тим, щоб Україна отримала перший транш кредиту вже в квітні 2026 року.
За матеріалами: www.eurointegration.com
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9513  0,12 0,27 43,6226  0,18 0,42
EUR 50,0987  0,09 0,17 50,8430  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5600  0,15 0,33 43,5900  0,15 0,33
EUR 50,5425  0,07 0,14 50,5645  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес