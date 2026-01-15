Фінансові новини
- 15.01.26
- 21:38
- RSS
- мапа сайту
€90 млрд для України: посли ЄС узгодили попередні параметри, залишаються технічні питання — джерело
12:00 15.01.2026 |
У середу, 14 січня, Комітет постійних представників (Coreper) на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію пропозицій Європейської комісії щодо надання Україні 90 млрд євро позики протягом 2026-27 років - за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.
Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі на умовах анонімності повідомило джерело у ЄС, обізнане з перебігом дискусії.
Єврокомісія презентувала дипломатам в Брюсселі проєкт позики Україні на 90 млрд євро, дискусія продовжиться цього й наступного тижня.
"Сьогодні Комісія презентувала свої пропозиції щодо позики Україні на засіданні Coreper. Дипломати поділилися першими враженнями й загальна реакція була позитивною. Деякі питання потребують подальших роз'яснень", - розповів співрозмовник "ЄвроПравди".
Він повідомив, що у п'ятницю згадані технічні питання будуть обговорені на зустрічі фінансових радників у Брюсселі, а наступного тижня дискусія продовжиться на рівні послів у Coreper.
Інший європейський співрозмовник "Європейської правди" уточнив, що обговорення технічних деталей - нормальний процес, і його "не варто розглядати як проблему чи сповільнення".
"Це стандартна процедура, коли початковий проєкт документа, запропонований Єврокомісією, не погоджується автоматично, а обговорюється з державами-членами, які ставлять питання чи вносять правки", - пояснив він.
Обидва візаві "ЄвроПравди" наголосили, що як європейські посадовці, так і більшість держав-членів ЄС, включаючи головуючий у Раді ЄС Кіпр, зацікавлені в якнайшвидшому завершенні технічних дискусій з тим, щоб Україна отримала перший транш кредиту вже в квітні 2026 року.
