Фінляндія та Швеція закликають ЄС запровадити мита на весь російський імпорт — Yle

Фінляндія та Швеція закликали Євросоюз запровадити митні збори на всі товари й послуги з Росії, а також посилити експортні та енергетичні обмеження.

Про це заявили міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Крім мит, країни пропонують запровадити нові експортні обмеження для Росії. Зокрема, йдеться про повну заборону імпорту російських добрив до Євросоюзу та повну заборону експорту предметів розкоші з ЄС до Росії.

Також Фінляндія і Швеція виступають за повну заборону обслуговування в портах ЄС суден, які перевозять нафту, газ або вугілля з російських портів.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що загроза з боку Росії буде довгостроковою. "Це означає, що нам слід зберігати тиск, незважаючи на можливе перемир'я або мирну угоду", - сказала вона.

Своєю чергою глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що Росія не зможе вести війну без доходів від енергетичного сектору. За її словами, запропоновані заходи планують включити до 20-го пакету антиросійських санкцій ЄС.

Міністри також підкреслили необхідність подальшого скорочення залежності Євросоюзу від Росії. Вони вважають, що російські добрива можна замінити за рахунок збільшення власного виробництва та імпорту, зокрема з Канади.