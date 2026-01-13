Авторизация

У Давосі запланована зустріч лідерів G7 із Трампом щодо безпекових гарантій для України

Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Союзники Києва по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою США щодо гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь також інші лідери так званої "Коаліції охочих" - держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували окрему зустріч.

На зустрічі лідерів у Давосі Трамп має отримати схвалення щодо угод, укладених його переговорною командою з країнами ЄС та Великою Британією минулого тижня в Парижі.

"Без США нічого з цього не станеться", - зазначив європейський посадовець, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню. 
За матеріалами: Цензор
 

Бізнес