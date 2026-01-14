Рада погодила звільнення голови СБУ Малюка

Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка.

За відповідну постанову № 14368 у цілому проголосували 235 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали відставку Малюка 168 народних депутатів із фракції "Слуга народу", 11 ("Батьківщина"), 12 (група "Платформа за життя та мир"), 10 ( "Відновлення України"), 11 ( "За майбутнє"), 18 ( "Довіра"). Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за звільнення Малюка.

Лідери фракцій "Слуга народу" Давид Арахамія та "Батьківщина" Юлія Тимошенко з трибуни парламенту закликали депутатів підтримати рішення Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про звільнення Малюка.

Василь Малюк очолював СБУ від 18 липня 2022 року (в.о.) і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року, доки не пішов у відставку 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником став Євгеній Хмара.