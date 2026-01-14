Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада погодила звільнення голови СБУ Малюка

14:55 13.01.2026 |

Політика

Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка.

За відповідну постанову № 14368 у цілому проголосували 235 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підтримали відставку Малюка 168 народних депутатів із фракції "Слуга народу", 11 ("Батьківщина"), 12 (група "Платформа за життя та мир"), 10 ( "Відновлення України"), 11 ( "За майбутнє"), 18 ( "Довіра"). Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" не дали жодного голосу за звільнення Малюка.

Лідери фракцій "Слуга народу" Давид Арахамія та "Батьківщина" Юлія Тимошенко з трибуни парламенту закликали депутатів підтримати рішення Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про звільнення Малюка.

Василь Малюк очолював СБУ від 18 липня 2022 року (в.о.) і був офіційно призначений 7 лютого 2023 року, доки не пішов у відставку 5 січня 2026 року, перейшовши до бойової роботи, а тимчасовим очільником став Євгеній Хмара.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,17 0,39 43,1500  0,16 0,37
EUR 50,2920  0,26 0,51 50,3258  0,24 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес