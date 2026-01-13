Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада розгляне пропозицію Зеленського про продовження строку загальної мобілізації

08:18 13.01.2026 |

Політика, Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити його указ про продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні.

Відповідний законопроєкт № 14367 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з указом президента загальна мобілізація в Україні продовжується на 90 діб з 3 лютого 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,00 0,00 43,3100  0,00 0,00
EUR 50,5510  0,00 0,00 50,5687  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес