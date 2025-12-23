Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні
08:09 23.12.2025 |
Рада національної безпеки Чехії має ухвалити 7 січня 2026 року рішення щодо майбутнього чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України, оголосив у понеділок, 22 грудня, новий прем'єр-міністр Андрей Бабіш після засідання кабінету.
За словами Бабіша, ініціатива щодо боєприпасів "була, в принципі, хорошою справою", але "залишається питання, чи реалізувалася вона без корупції та зловживання службовим становищем". Мільярдер і глава правопопулістської партії ANO неодноразово критикував сам проєкт під час виборчої кампанії.
Міноборони Чехії готує вихід з ініціативи
Міністерству оборони Чехії доручено підготувати документи для припинення участі в цій ініціативі, повідомив того ж дня спікер парламенту Томіо Окамура.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|Новий міністр оборони Чехії натякнув, що "снарядна ініціатива" продовжить роботу
|Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони
|Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України
Бізнес
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років