Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні

Рада національної безпеки Чехії має ухвалити 7 січня 2026 року рішення щодо майбутнього чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України, оголосив у понеділок, 22 грудня, новий прем'єр-міністр Андрей Бабіш після засідання кабінету.

За словами Бабіша, ініціатива щодо боєприпасів "була, в принципі, хорошою справою", але "залишається питання, чи реалізувалася вона без корупції та зловживання службовим становищем". Мільярдер і глава правопопулістської партії ANO неодноразово критикував сам проєкт під час виборчої кампанії.


Міноборони Чехії готує вихід з ініціативи

Міністерству оборони Чехії доручено підготувати документи для припинення участі в цій ініціативі, повідомив того ж дня спікер парламенту Томіо Окамура.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9460  0,04 0,09 42,4984  0,02 0,05
EUR 49,2492  0,04 0,08 49,8832  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,17 0,40 42,0450  0,17 0,40
EUR 49,4180  0,06 0,11 49,4490  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес