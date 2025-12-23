Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні

Рада національної безпеки Чехії має ухвалити 7 січня 2026 року рішення щодо майбутнього чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України, оголосив у понеділок, 22 грудня, новий прем'єр-міністр Андрей Бабіш після засідання кабінету.

За словами Бабіша, ініціатива щодо боєприпасів "була, в принципі, хорошою справою", але "залишається питання, чи реалізувалася вона без корупції та зловживання службовим становищем". Мільярдер і глава правопопулістської партії ANO неодноразово критикував сам проєкт під час виборчої кампанії.



Міноборони Чехії готує вихід з ініціативи

Міністерству оборони Чехії доручено підготувати документи для припинення участі в цій ініціативі, повідомив того ж дня спікер парламенту Томіо Окамура.