Новопризначений очільник Міністерства оборони Чехії Яромір Зуна на пресконференції у пʼятницю сказав, що очікує на продовження роботи ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

До призначення міністром Зуна уникав питань про Україну та Росію, але у пʼятницю він заявив, що підтримка країни, яка зазнала нападу, буде продовжуватися.

"Ми стоїмо на боці України, Україна - це країна, яка захищається, агресором є Росія", - сказав він, додавши, що питання полягає в тому, яка форма підтримки є оптимальною.

Міністр оборони Чехії також сказав, що планує відвідати Україну, але його перша закордонна поїздка буде до Словаччини - після того, як цю країну відвідає чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Долю чеської ініціативи з постачання боєприпасів, в межах якої союзники постачають Україні артилерійські боєприпаси, вирішуватиме уряд в цілому, сказав Зуна.

"Буде підготовлено засідання для прем'єр-міністра за участю експертів, на якому буде розглянуто, як продовжувати цю ініціативу. В принципі, ніхто не ставить під сумнів ініціативу щодо боєприпасів, йдеться про процес її управління та подальші кроки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

Раніше лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи - зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.