Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий міністр оборони Чехії натякнув, що "снарядна ініціатива" продовжить роботу
09:59 22.12.2025 |
Новопризначений очільник Міністерства оборони Чехії Яромір Зуна на пресконференції у пʼятницю сказав, що очікує на продовження роботи ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
До призначення міністром Зуна уникав питань про Україну та Росію, але у пʼятницю він заявив, що підтримка країни, яка зазнала нападу, буде продовжуватися.
"Ми стоїмо на боці України, Україна - це країна, яка захищається, агресором є Росія", - сказав він, додавши, що питання полягає в тому, яка форма підтримки є оптимальною.
Міністр оборони Чехії також сказав, що планує відвідати Україну, але його перша закордонна поїздка буде до Словаччини - після того, як цю країну відвідає чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш.
Долю чеської ініціативи з постачання боєприпасів, в межах якої союзники постачають Україні артилерійські боєприпаси, вирішуватиме уряд в цілому, сказав Зуна.
"Буде підготовлено засідання для прем'єр-міністра за участю експертів, на якому буде розглянуто, як продовжувати цю ініціативу. В принципі, ніхто не ставить під сумнів ініціативу щодо боєприпасів, йдеться про процес її управління та подальші кроки", - сказав він.
Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.
Раніше лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.
Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи - зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|Новий міністр оборони Чехії натякнув, що "снарядна ініціатива" продовжить роботу
|Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони
|Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України
Бізнес
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років