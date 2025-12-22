Авторизация

НОВИНИ
Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони

Американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування українських дронів, повідомляє Міністерство оборони України.

"Представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками", - вказується у повідомленні.

Українська сторона в ході зустрічей запропонувала рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

"Україна пропонує Сполученим Штатам стратегічне партнерство. Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни", - наголосили в Міноборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на 19.12.2025
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на 19.12.25, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на 19.12.25, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1850  0,01 0,02 42,2150  0,01 0,02
EUR 49,4745  0,05 0,11 49,5015  0,05 0,10

