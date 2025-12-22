Фінансові новини
- |
- 22.12.25
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України
08:58 22.12.2025 |
Греція стала 35-ю країною, яка підписала конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо збитків, завданих агресією Росії проти України.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, повідомили у пресслужбі Ради Європи.
"Греція стала 35-ю країною, яка підписала конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо завданої шкоди Україні. Документ у Страсбурзі підписав постійний представник Греції при Раді Європи Ніколас Сігалас", - поінформували в пресслужбі Ради Європи..
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підкреслив, що Міжнародна комісія з розгляду заяв уособлює справедливість і надію для десятків тисяч жертв. "Це наше тверде переконання, що ті, хто постраждав, не будуть забуті. Закликаю до якнайшвидшої ратифікації, щоб ми могли оперативно розпочати роботу комісії для народу України", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем – Міноборони
|Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України
|ЄС нагадав Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення щодо позики
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Глава Європейського центробанку впевнена в рішенні щодо "репараційної позики" Україні
|Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації
|Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС
Бізнес
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac