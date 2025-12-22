Авторизация

Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України

Греція стала 35-ю країною, яка підписала конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ, повідомили у пресслужбі Ради Європи.

"Греція стала 35-ю країною, яка підписала конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії з розгляду заяв щодо завданої шкоди Україні. Документ у Страсбурзі підписав постійний представник Греції при Раді Європи Ніколас Сігалас", - поінформували в пресслужбі Ради Європи..

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підкреслив, що Міжнародна комісія з розгляду заяв уособлює справедливість і надію для десятків тисяч жертв. "Це наше тверде переконання, що ті, хто постраждав, не будуть забуті. Закликаю до якнайшвидшої ратифікації, щоб ми могли оперативно розпочати роботу комісії для народу України", - зазначив він.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на 19.12.2025
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на 19.12.25, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на 19.12.25, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1850  0,01 0,02 42,2150  0,01 0,02
EUR 49,4745  0,05 0,11 49,5015  0,05 0,10

