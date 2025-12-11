Фінансові новини
В ЄЦБ розповіли, чи відповідає міжнародному праву пропозиція ЄК щодо "репараційної позики"
14:46 11.12.2025 |
Остання пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України є на сьогодні найближчою до відповідності міжнародному праву,
Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, яку цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Лагард зазначила, що ця пропозиція також має заспокоїти інвесторів, які побоюються, що так званий "репараційний кредит" є фактичною конфіскацією.
ЄЦБ неодноразово попереджав, що будь-яке незаконне використання активів може спровокувати відтік капіталу з єврозони і потенційно підірвати фінансову стабільність ЄС.
Подібні побоювання висловили Бельгія і Euroclear, брюссельський депозитарій цінних паперів, який зберігає переважну більшість активів.
"Я вважаю, що ця схема... є найближчою до того, що відповідає принципам міжнародного права", - сказала Лагард на заході Financial Times.
Вона додала, що "критично важливо", щоб юридична пропозиція Комісії "не позбавляла Росію права власності на ці активи".
"Я вважаю, що інвестори в активи, номіновані в євро, і в Європі оцінять те, що ЄС не прагне позбавити нас суверенних активів, тому що це нам вигідно. Це дуже, дуже винятковий випадок", - додала президентка ЄЦБ.
Юридична аргументація Комісії базується на тому, що активи в основному перетворилися на готівку з моменту їх заморожування після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Оскільки санкції ЄС перешкоджають поверненню грошових коштів до Москви, ці гроші більше не є власністю Кремля, стверджує Єврокомісія.
Вона стверджує, що "активом" Москви є "вимога", яку вона пред'являє до фінансових установ ЄС, що зберігають ці кошти, включаючи Euroclear.
"Ця вимога Центрального банку Росії є активом Росії", - йдеться в юридичній пропозиції Комісії, в якій також зазначається, що "грошові кошти не є власністю Центрального банку Росії і не захищені суверенним імунітетом".
Новий варіант плану президента США Дональда Трампа з припинення війни в Україні складається з чотирьох документів, один з яких є угодою між Україною, РФ, США і Європою з 20 пунктів і, на відміну від попереднього плану з 28 пунктів вже не передбачає міжнародного визнання демілітаризованої зони в Донецькій області російською територією
