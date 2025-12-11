Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн

Палата представників США у середу ухвалила майже трильйонний Закон про оборонний бюджет на 2026 рік (NDAA), який, серед іншого, передбачає $800 млн на підтримку України у межах Ініціативи сприяння безпеці України, повідомляє Reuters.

У блоці, присвяченому Європі, NDAA передбачає виділення $800 млн Україні - по $400 млн упродовж наступних двох років - на виробництво американськими компаніями озброєння для української армії.

"Законодавці включили до NDAA низку положень, які посилюють безпеку Європи. Законопроєкт передбачає 800 мільйонів доларів для України - по 400 мільйонів на кожен з наступних двох років - у межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка оплачує американським компаніям виробництво зброї для української армії", - йдеться в повідомленні.

Також документ містить фінансування Балтійської ініціативи безпеки та виділяє $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії. Закон обмежує можливість Пентагону скорочувати чисельність військ США у Європі нижче 76 тис. та забороняє командувачу Європейського командування США відмовлятися від титулу Верховного головнокомандувача НАТО.