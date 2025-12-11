Фінансові новини
- |
- 11.12.25
- |
- 11:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн
08:08 11.12.2025 |
Палата представників США у середу ухвалила майже трильйонний Закон про оборонний бюджет на 2026 рік (NDAA), який, серед іншого, передбачає $800 млн на підтримку України у межах Ініціативи сприяння безпеці України, повідомляє Reuters.
У блоці, присвяченому Європі, NDAA передбачає виділення $800 млн Україні - по $400 млн упродовж наступних двох років - на виробництво американськими компаніями озброєння для української армії.
"Законодавці включили до NDAA низку положень, які посилюють безпеку Європи. Законопроєкт передбачає 800 мільйонів доларів для України - по 400 мільйонів на кожен з наступних двох років - у межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка оплачує американським компаніям виробництво зброї для української армії", - йдеться в повідомленні.
Також документ містить фінансування Балтійської ініціативи безпеки та виділяє $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії. Закон обмежує можливість Пентагону скорочувати чисельність військ США у Європі нижче 76 тис. та забороняє командувачу Європейського командування США відмовлятися від титулу Верховного головнокомандувача НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|Палата представників США ухвалила майже трильйонний оборонний бюджет на 2026 рік: Україні передбачено $800 млн
|НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico
|Міноборони передає промислові повноваження Мінекономіки
|FT: ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів
|Польща та Україна говорять про обмін МіГ-29 на технології
Бізнес
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача