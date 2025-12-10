Авторизация

НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico

Заяви Дональда Трампа щодо слабкості ЄС змушують лідерів Європи розглядати сценарій, за якого Штати не будуть головним гарантом безпеки НАТО.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник Міноборони однієї з європейських країн заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо статті 5 НАТО були "незручними", як і переговори про гарантії безпеки для України.

"Невизначеність" щодо того, як США поведуть себе у разі нападу на державу на передовій, "просто надто висока", - сказав чиновник.

У Європі визнають, що питання вже не в тому, чи доведеться Європі перебрати на себе основну роль у власній обороні, а коли це станеться.

Тому у ЄС планують розглянути можливість задіяти правову базу Статті 42.7 про взаємну оборону та уточнити механізми її застосування.

Один із дипломатів Альянсу вважає, що з огляду на те, що США є найбільшим партнером у НАТО, Альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.

"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - додав він.

Співрозмовники кажуть, що всередині Альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.

"Вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з Альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон", - пише Politico.

За матеріалами: Цензор
 

