Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico
16:36 10.12.2025 |
Заяви Дональда Трампа щодо слабкості ЄС змушують лідерів Європи розглядати сценарій, за якого Штати не будуть головним гарантом безпеки НАТО.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник Міноборони однієї з європейських країн заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо статті 5 НАТО були "незручними", як і переговори про гарантії безпеки для України.
"Невизначеність" щодо того, як США поведуть себе у разі нападу на державу на передовій, "просто надто висока", - сказав чиновник.
У Європі визнають, що питання вже не в тому, чи доведеться Європі перебрати на себе основну роль у власній обороні, а коли це станеться.
Тому у ЄС планують розглянути можливість задіяти правову базу Статті 42.7 про взаємну оборону та уточнити механізми її застосування.
Один із дипломатів Альянсу вважає, що з огляду на те, що США є найбільшим партнером у НАТО, Альянс не є місцем, де союзники можуть планувати будь-яке постамериканське майбутнє.
"Це зруйнувало б саму мету НАТО", - додав він.
Співрозмовники кажуть, що всередині Альянсу немає планів дій на випадок надзвичайних ситуацій для НАТО без США.
"Вони інтерпретують сигнали Вашингтона не як прелюдію до виходу США з Альянсу, а як потужний заклик до пробудження для Європи, оскільки Вашингтон переорієнтовується на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон", - пише Politico.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НАТО не має планів дій на випадок надзвичайних ситуацій без США, - Politico
|Міноборони передає промислові повноваження Мінекономіки
|FT: ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів
|Польща та Україна говорять про обмін МіГ-29 на технології
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg