Рада виключила російську з переліку мов, що підлягають захисту в Україні за Європейською хартією
10:16 04.12.2025 |
Верховна Рада 3 грудня ухвалила в цілому запропонований урядом закон, що оновлює перелік мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. Рішення ухвалили 264 голосами.
Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов», передбачає вилучення з переліку російської мови.
«Немає підстав вважати російську мову загроженою. Обсяг реального використання російської мови в Україні за багатьма показниками є рівним або вищим від обсягів використання державної мови, що може зумовити витіснення української мови на функційну периферію», - йдеться в пояснювальній записці до документа.
«Мета державної мовної політики - захистити державну мову як важливий і дієвий інструмент забезпечення єдності держави та її національної безпеки. Захист державної мови є легітимною метою, для досягнення якої використовуються засоби, що є найбільш раціональними для конкретної ситуації. А тому виключення російської мови не порушує зобов'язань України за Хартією, та відповідає положення Преамбули Хартії, згідно з якими охорона і розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх», - додають автори закону.
Із переліку мов, до яких Україна зобов'язується застосовувати положення Хартії, також вилучили молдовську мову у зв'язку з визнанням румунської мови державною мовою Молдови.
Згідно з ухваленим законом, в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська й іврит.
Європейська хартія регіональних або міноритарних мов - це один із двох законодавчих актів Ради Європи, що спрямовані на захист прав національних та етнічних меншин. Україна ратифікувала Хартію 2003 року.
У своїх пропозиціях від грудня 2024 року щодо оновлення переліку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки й особливого захисту, передбачений Європейською хартією, Кабінет міністрів пропонував вилучити з переліку, крім російської, також білоруську мову.
Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.
