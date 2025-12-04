Фінансові новини
- 04.12.25
- 19:04
- RSS
- мапа сайту
Фон дер Ляєн: нова пропозиція "репараційних позик" ЄС враховує "майже всі занепокоєння Бельгії"
08:03 04.12.2025 |
У новому документі про правову основу використання заморожених активів Росії на надання Україні "репараційних позик", затвердженому колегією Єврокомісії 3 грудня, враховані майже всі зауваження Бельгії.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн запевнила, що в Єврокомісії "дуже уважно" вислухали занепокоєння Бельгії і врахували їх у своєму документі.
"Ми провели інтенсивну дискусію щодо позиції Бельгії, де розташований Euroclear, головне джерело, де знаходяться (заморожені росактиви. - "ЄП"). Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії та врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні стосується репараційних позик", - повідомила фон дер Ляєн.
Вона додала, що Єврокомісія передбачила "дуже сильні запобіжні механізми для захисту держав-членів і максимального зменшення ризиків".
Наприклад, ЄС обіцяє "забезпечити неможливість виконання нелегітимного судового рішення за межами Європейського Союзу і всередині нього".
"Що дуже важливо, ми створили дуже сильний механізм солідарності, де в самому кінці ЄС може втрутитися. Ми хочемо запевнити всі наші держави-члени, але особливо Бельгію, в одній речі: ми справедливо розділимо тягар, як це прийнято в Європі", - підкреслила президентка Єврокомісії.
Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.
