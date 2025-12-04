Авторизация

Фон дер Ляєн: нова пропозиція "репараційних позик" ЄС враховує "майже всі занепокоєння Бельгії"

У новому документі про правову основу використання заморожених активів Росії на надання Україні "репараційних позик", затвердженому колегією Єврокомісії 3 грудня, враховані майже всі зауваження Бельгії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн запевнила, що в Єврокомісії "дуже уважно" вислухали занепокоєння Бельгії і врахували їх у своєму документі.

"Ми провели інтенсивну дискусію щодо позиції Бельгії, де розташований Euroclear, головне джерело, де знаходяться (заморожені росактиви. - "ЄП"). Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії та врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні стосується репараційних позик", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія передбачила "дуже сильні запобіжні механізми для захисту держав-членів і максимального зменшення ризиків".

Наприклад, ЄС обіцяє "забезпечити неможливість виконання нелегітимного судового рішення за межами Європейського Союзу і всередині нього".

"Що дуже важливо, ми створили дуже сильний механізм солідарності, де в самому кінці ЄС може втрутитися. Ми хочемо запевнити всі наші держави-члени, але особливо Бельгію, в одній речі: ми справедливо розділимо тягар, як це прийнято в Європі", - підкреслила президентка Єврокомісії.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

