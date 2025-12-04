У новому документі про правову основу використання заморожених активів Росії на надання Україні "репараційних позик", затвердженому колегією Єврокомісії 3 грудня, враховані майже всі зауваження Бельгії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн запевнила, що в Єврокомісії "дуже уважно" вислухали занепокоєння Бельгії і врахували їх у своєму документі.

"Ми провели інтенсивну дискусію щодо позиції Бельгії, де розташований Euroclear, головне джерело, де знаходяться (заморожені росактиви. - "ЄП"). Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії та врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні стосується репараційних позик", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія передбачила "дуже сильні запобіжні механізми для захисту держав-членів і максимального зменшення ризиків".

Наприклад, ЄС обіцяє "забезпечити неможливість виконання нелегітимного судового рішення за межами Європейського Союзу і всередині нього".

"Що дуже важливо, ми створили дуже сильний механізм солідарності, де в самому кінці ЄС може втрутитися. Ми хочемо запевнити всі наші держави-члени, але особливо Бельгію, в одній речі: ми справедливо розділимо тягар, як це прийнято в Європі", - підкреслила президентка Єврокомісії.