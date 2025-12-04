Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС

Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.

Про це він повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції під назвою "Вирішення фінансових потреб України на 2026-2027 роки" представляючи пропозиції фінансування.

"Перш за все, дозвольте мені наголосити, що все, що ми пропонуємо сьогодні, є юридично обґрунтованим, повністю відповідає праву ЄС та міжнародному праву. Воно поважає принцип суверенного імунітету, а репараційна позика не завдає шкоди претензіям Центрального банку Росії", - заявив Домбровскіс.

Він детально зупинився на захисті та гарантіях, що містяться в пропозиціях. "Уважно вислухавши всі держави-члени, ми пропонуємо створити надійну систему, яка базується на існуючих гарантіях, створених нами протягом останніх років. У дусі солідарності ми закликаємо держави-члени надати гарантії для підтримки позики. Ці гарантії забезпечують повний захист запозичень ЄС та забезпечують справедливий розподіл тягаря між державами-членами", - пояснив єврокомісар.

За словами Домбровскіса, згідно з наступною "багаторічною фінансовою рамкою, ці гарантії будуть передані в рамках бюджету ЄС". "І якщо буде досягнуто одностайності щодо внесення змін до чинного регламенту про багаторічну фінансову політику, який ми пропонуємо, цей захист може бути забезпечений вже в рамках цього багаторічного фінансового резерву. Коротше кажучи, ці заходи захисту покриватимуть малоймовірний випадок, коли Союзу доведеться повернути свої позики без репарацій, і водночас покриватимуть будь-які держави-члени, якщо вони будуть змушені сплатити претензію з Росії. Хоча ризик цього дуже низький", - переконаний він.

Єврокомісар також пояснив, що реалізуючи пропозицію щодо репараційних кредитів, це, "по-перше, не дії окремих держав-членів, а дії Союзу, які повністю відповідають праву ЄС та міжнародному праву". "По-друге, існуючі захисні механізми гарантують, що претензії до Бельгії чи будь-якої іншої держави-члена не можуть бути виконані в ЄС через так звану клаузулу про відсутність претензій. По-третє, щоб вирішити ризик виконання несуверенних активів держав-членів у третіх країнах, ми вводимо положення, яке дозволяє стягнення збитків. Пропозиції також передбачають механізми стримування будь-якого суб'єкта, який сприяє виконанню претензій від імені Росії, або суб'єктів, спонсорованих Росією, як в межах, так і за межами Союзу", - деталізував Домбровскіс.

За його словами, гарантії базуватимуться "на всіх цих запобіжних заходах лише там, де доречно, щоб акт Союзу тягнув за собою відповідальність Союзу, а не відповідальність будь-якої окремої держави-члена". "Нарешті, ми також пропонуємо сьогодні положення про подальшу іммобілізацію російських активів у ЄС. Війна Росії проти України є не лише фрагментарним порушенням міжнародного порядку, вона являє собою серйозне спотворення економіки ЄС. Крім того, Росія посилила свої гібридні атаки на території Союзу. Саме тому пропозиція щодо нового регламенту забезпечує правову основу для заходів, що відповідають цій економічній та безпековій ситуації, включаючи заборону передачі заблокованих активів Росії. І це відповідає висновкам Європейської Ради, в яких, дозвольте мені нагадати, зазначено, що активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує збитки, завдані цією війною", - розповів єврокомісар деталі пропозиції до законодавчого акту.

Домбровскіс також зазначив, що це регулювання діятиме паралельно з режимом санкцій.

Торкаючись безпосередньо іммобілізованих російських активів, він повідомив, що в ЄС є близько 210 млрд євро заблокованих активів. "Таким чином, це максимальна сума кредиту, яку ми можемо запропонувати... Вони не будуть виплачені одноразово, а будуть сформовані з урахуванням потреб України, що постійно змінюються. Це буде прописано у фінансовій стратегії, яка подаватиметься щороку. І ми також збережемо 45 млрд євро з цієї суми в резерві для погашення існуючих позик, гарантуючи, що позики в євро не збільшать боргове навантаження України. І останнє, але не менш важливе: пропозиції підкріплені виконанням Україною основних передумов для отримання підтримки. Це включає повагу до демократичних механізмів, прав людини та верховенства права, зокрема боротьбу з корупцією", - наголосив Домбровскіс.