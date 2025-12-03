Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Розраховуємо до $16 млрд": Україна розповіла про очікування щодо зброї з США

Україна, так само як і генсек НАТО, розраховує на продовження програми закупівлі американської зброї у 2026 році.

Про це заявила журналістам представниця України при НАТО Альона Гетьманчук напередодні міністерського засідання НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Гетьманчук наголосила, що початок мирних переговорів з Росією не повинен сприйматися партнерами як сигнал про можливість загальмувати чи знизити рівень підтримки для України. "Навпаки, ми очікуємо на заяви про пришвидшення та збільшення підтримки", - заявила вона.

Посол підкреслила, одним з пріоритетів лишається фінансування програми закупівлі американського озброєння PURL. "Зараз є близько $4 млрд - якщо врахувати ті країни, які вже перерахували внесок, і ті, які просигналізували про таку готовність. До кінця року ми плануємо вийти на $5 млрд", - заявила вона, підтвердивши дані генсека.

Утім, на 2026 рік Гетьманчук розраховує на дещо більше фінансування, ніж те, яке оголосив генсек.

"Для нас дуже важливо, щоб кінець 2025 року не став кінцем програми. На наступний рік ми розраховуємо забезпечити постачання американського озброєння на суму від $12 до $16 млрд", - заявила вона.

Також Гетьманчук анонсувала розширення кола спонсорів цієї закупівлі.

"Наразі про свою участь у програмі оголосили 18 країн... Ми розраховуємо, що після цієї зустрічі кількість країн-учасниць PURL збільшиться, тобто приєднаються країни, які досі не робили внесків. У тому числі - країни-партнери НАТО", - заявила вона, не розкриваючи назви спонсорів.

Посол України пояснила, що частина країн надають фінансування попри те, що у їхніх суспільствах фінансування закупівлі зброї в США є непопулярним кроком.

"Є країни, які не готові публічно оголошувати про свою участь у PURL. Також є ті, хто готовий анонсувати, але не називає суму публічно. Але у цьому процесі не було такого прецеденту, щоби хтось пообіцяв - і потім не виділив кошти", - додала вона.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес