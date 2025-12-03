Фінансові новини
03.12.25
- 15:07
RSS
мапа сайту
"Розраховуємо до $16 млрд": Україна розповіла про очікування щодо зброї з США
09:57 03.12.2025 |
Україна, так само як і генсек НАТО, розраховує на продовження програми закупівлі американської зброї у 2026 році.
Про це заявила журналістам представниця України при НАТО Альона Гетьманчук напередодні міністерського засідання НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Гетьманчук наголосила, що початок мирних переговорів з Росією не повинен сприйматися партнерами як сигнал про можливість загальмувати чи знизити рівень підтримки для України. "Навпаки, ми очікуємо на заяви про пришвидшення та збільшення підтримки", - заявила вона.
Посол підкреслила, одним з пріоритетів лишається фінансування програми закупівлі американського озброєння PURL. "Зараз є близько $4 млрд - якщо врахувати ті країни, які вже перерахували внесок, і ті, які просигналізували про таку готовність. До кінця року ми плануємо вийти на $5 млрд", - заявила вона, підтвердивши дані генсека.
Утім, на 2026 рік Гетьманчук розраховує на дещо більше фінансування, ніж те, яке оголосив генсек.
"Для нас дуже важливо, щоб кінець 2025 року не став кінцем програми. На наступний рік ми розраховуємо забезпечити постачання американського озброєння на суму від $12 до $16 млрд", - заявила вона.
Також Гетьманчук анонсувала розширення кола спонсорів цієї закупівлі.
"Наразі про свою участь у програмі оголосили 18 країн... Ми розраховуємо, що після цієї зустрічі кількість країн-учасниць PURL збільшиться, тобто приєднаються країни, які досі не робили внесків. У тому числі - країни-партнери НАТО", - заявила вона, не розкриваючи назви спонсорів.
Посол України пояснила, що частина країн надають фінансування попри те, що у їхніх суспільствах фінансування закупівлі зброї в США є непопулярним кроком.
"Є країни, які не готові публічно оголошувати про свою участь у PURL. Також є ті, хто готовий анонсувати, але не називає суму публічно. Але у цьому процесі не було такого прецеденту, щоби хтось пообіцяв - і потім не виділив кошти", - додала вона.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
