НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте назвав, скільки зброї зі США ЗСУ отримають цьогоріч і які плани на 2026 рік

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, що координує закупівлі в США зброї для України, чекає постачання до ЗСУ зброї мінімум на $17 млрд.

Про це він заявив на пресконференції напередодні міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генсек НАТО наполягає, що постачання зброї з США в Україну відповідає плановим темпам. "Ми почали у серпні і на цей час ми планували мати $4 млрд, тобто мільярд на місяць. І у нас є 4 мільярди", - заявив він.

Рютте наголосив, що розраховує на те, що програма PURL, яка розроблена для цих закупівель, не зупиниться. Для цього держави-члени НАТО та партнери мають виділяти достатні суми для її фінансування.

"Я маю обережний оптимізм, що у грудні ми також це виконаємо (отримаємо додатковий мільярд)", - наголосив він.

Це означатиме, що за 2025 рік обсяги коштів, виділених на закупівлю зброї в США, сягнуть $5 млрд. На додаток до цього Рютте розраховує на ще $12 млрд у наступного року, тобто програма PURL продовжиться.

"На 2026 ми розраховуємо, що матимемо як мінімум 1 млрд на рік", - повідомив генсек.

Також Марк Рютте зауважив, що наразі "близько двох третин Альянсу беруть участь у PURL", не уточнивши конкретну кількість. Реальна кількість, за даними "ЄП", поки що є трохи нижчою.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

