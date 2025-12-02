Фінансові новини
02.12.25
- 14:56
- RSS
- мапа сайту
ЄЦБ відмовився підстрахувати репараційний кредит Україні: порушує його мандат
14:09 02.12.2025 |
Європейський центральний банк відмовився стати "кредитором останньої надії" у схемі з наданням Україні репараційного кредиту на 140 млрд євро з використанням російських активів, повідомила Financial Times у вівторок.
За словами кількох співрозмовників газети, ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. Це ще більше ускладнює спроби залучити фінансування для України під резерви російського центробанку, заблоковані в бельгійському депозитарії Euroclear.
За планом Єврокомісії, країни ЄС мають надати державні гарантії, щоб розподілити ризики повернення грошей.
Однак представники комісії вирішили, що держави-члени не зможуть оперативно зібрати таку суму у надзвичайній ситуації. Тому, за словами чотирьох обізнаних співрозмовників, посадовці комісії звернулися до ЄЦБ із питанням, чи міг би він виступити "кредитором останньої надії" для Euroclear Bank - кредитного підрозділу бельгійського депозитарію, - щоб запобігти кризі ліквідності.
Представники ЄЦБ відповіли, що це неможливо.
Внутрішній аналіз ЄЦБ показав, що пропозиція комісії фактично дорівнює прямому фінансуванню урядів, бо центробанку по суті пропонується покрити фінансові зобов'язання держав-членів.
"Ця пропозиція не розглядається, оскільки, ймовірно, порушує положення договорів ЄС, що забороняють монетарне фінансування", - йдеться в заяві ЄЦБ.
У зв'язку з цим Єврокомісія почала опрацьовувати альтернативні варіанти, які могли б підстрахувати позику.
"Забезпечення необхідної ліквідності для можливих зобов'язань щодо повернення активів російському центробанку - важлива частина потенційного репараційного кредиту. Це необхідно, щоб ЄС, його держави-члени та приватні структури завжди могли виконати свої міжнародні зобов'язання. Робота над тим, як саме гарантувати цю ліквідність, триває", - повідомили в ЄК.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
