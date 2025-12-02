Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна завдала рекордної кількості ударів по російських НПЗ у листопаді – Bloomberg

У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі у країні-агресорі РФ на тлі того, як Сполучені Штати намагаються бути посередником у мирних переговорах. Про це свідчить підрахунок агенції Bloomberg на основі публічних заяв Києва й Москви.

Так, за останній місяць осені українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.

Цей найвищий за весь час показник збігається з чотирма атаками по нафтових терміналах на Чорному морі, а також вибухами на танкерах "тіньового флоту", що перевозили нафту з РФ, зауважує медіа.

Під час листопадових атак українські безпілотники неодноразово уражали декілька НПЗ у центральній частині Росії поблизу Москви, у Поволжі й на чорноморському узбережжі, щоб зменшити доходи Кремля від енергоресурсів і його здатність продовжувати фінансувати війну.



За даними Bloomberg, за рік до посилення атак ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблювання нафти у Росії.

Профільна компанія Kpler вказує, що удари призвели до того, що у листопаді обсяг перероблення нафти у РФ склав близько 5 млн барелів на день, з "подальшими ризиками зниження". Раніше Москва, зазвичай, переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на день наприкінці осені.

Через повторювані удари по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перероблення нафти [в Росії]", – зауважили в Kpler.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3600  0,02 0,05 42,3900  0,02 0,05
EUR 49,1880  0,08 0,16 49,2150  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес