02.12.25
14:55
Україна завдала рекордної кількості ударів по російських НПЗ у листопаді – Bloomberg
08:41 02.12.2025 |
У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі у країні-агресорі РФ на тлі того, як Сполучені Штати намагаються бути посередником у мирних переговорах. Про це свідчить підрахунок агенції Bloomberg на основі публічних заяв Києва й Москви.
Так, за останній місяць осені українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.
Цей найвищий за весь час показник збігається з чотирма атаками по нафтових терміналах на Чорному морі, а також вибухами на танкерах "тіньового флоту", що перевозили нафту з РФ, зауважує медіа.
Під час листопадових атак українські безпілотники неодноразово уражали декілька НПЗ у центральній частині Росії поблизу Москви, у Поволжі й на чорноморському узбережжі, щоб зменшити доходи Кремля від енергоресурсів і його здатність продовжувати фінансувати війну.
За даними Bloomberg, за рік до посилення атак ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблювання нафти у Росії.
Профільна компанія Kpler вказує, що удари призвели до того, що у листопаді обсяг перероблення нафти у РФ склав близько 5 млн барелів на день, з "подальшими ризиками зниження". Раніше Москва, зазвичай, переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на день наприкінці осені.
Через повторювані удари по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перероблення нафти [в Росії]", – зауважили в Kpler.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
