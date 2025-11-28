Фінансові новини
- 28.11.25
- 17:37
- RSS
- мапа сайту
НАБУ готує підозру Єрмаку, яка може бути пов’язана із кооперативом "Династія", - ЗМІ
12:46 28.11.2025 |
НАБУ готує підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Вона може бути пов'язані із його зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".
Про це пише ZN.ua із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники видання розповіли, що цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті бек-офісу фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.
Йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". Влітку журналісти Bihus.Info встановили, що біля річки на 8 гектарах землі компанія, пов'язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим, зводить чотири будинки, кожен з яких - близько 1000 кв. м.
До маєтку ще додаються господарські будиночки площею 300+, а то й 500 кв. м.
Також, за даними ЗМІ, там цілком ймовірно, планували побудувати й причал. За дозвільними документами, будівництво усього вищеперерахованого задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадрат. І це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.