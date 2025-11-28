Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАБУ готує підозру Єрмаку, яка може бути пов’язана із кооперативом "Династія", - ЗМІ

12:46 28.11.2025

Політика

НАБУ готує підозру главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Вона може бути пов'язані із його зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".

Про це пише ZN.ua із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання розповіли, що цей зв'язок може бути зафіксований на записах, зроблених в кабінеті бек-офісу фігуранта справи "Мідас" Тімура Міндіча.

Йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". Влітку журналісти Bihus.Info встановили, що біля річки на 8 гектарах землі компанія, пов'язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим, зводить чотири будинки, кожен з яких - близько 1000 кв. м.

До маєтку ще додаються господарські будиночки площею 300+, а то й 500 кв. м.

Також, за даними ЗМІ, там цілком ймовірно, планували побудувати й причал. За дозвільними документами, будівництво усього вищеперерахованого задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадрат. І це без врахування всіх тих господарських літніх будинків і альтанок.

За матеріалами: Цензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9434  0,04 0,10 42,4993  0,06 0,13
EUR 48,6962  0,02 0,05 49,3245  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

