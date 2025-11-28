Авторизация

Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

10:59 28.11.2025 |

Політика

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за житло народного депутата України VIII скликання і призначив йому покарання в 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"28 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та призначив покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

В повідомленні не вказано ім'я екснардепа, судячи з фабули справи, йдеться про Аркадія Корнацького.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

