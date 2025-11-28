Фінансові новини
- |
- 28.11.25
- |
- 11:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям
10:53 28.11.2025 |
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять процесуальні дії у нього вдома та повідомив про повне сприяння правоохоронцям, жодних перешкод у слідчих немає.
"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці - мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.
Як повідомлялося раніше НАБУ та САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Андрія Єрмака.
Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.
"Деталі - згодом", - додали в повідомленні.
Народний депутат України Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі: "НАБУ вже підтверджує журналістам, що обшуки в рамках операції "Мідас" (в народі МіндічГейт)". Раніше Железняк повідомляв, що в контексті "плівок Міндіча" щодо корупції в енергетичному секторі Єрмак згадувався під псевдо "Алі-баба".
За інформацією Центра протидії корупції НАБУ за законом немає права розслідувати діяльність президента України. "У НАБУ по закону немає права розслідувати діяльність президента. Таке обмеження було від моменту створення. Так само у ФБР нема права розслідувати президента України через дипломатичний імунітет. Відтак Зеленському нічого не загрожує, Верховний головнокомандувач може і повинен далі боронити Україну від окупантів", - йдеться у дописі ЦПК у телеграм.
10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн
|Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям
|НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування
|"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб
|Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський
|Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО
Бізнес
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.