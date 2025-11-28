Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

10:53 28.11.2025

Політика

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять процесуальні дії у нього вдома та повідомив про повне сприяння правоохоронцям, жодних перешкод у слідчих немає.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці - мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомлялося раніше НАБУ та САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Андрія Єрмака.

Як повідомили у телеграм-каналі НАБУ, слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

"Деталі - згодом", - додали в повідомленні.

Народний депутат України Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі: "НАБУ вже підтверджує журналістам, що обшуки в рамках операції "Мідас" (в народі МіндічГейт)". Раніше Железняк повідомляв, що в контексті "плівок Міндіча" щодо корупції в енергетичному секторі Єрмак згадувався під псевдо "Алі-баба".

За інформацією Центра протидії корупції НАБУ за законом немає права розслідувати діяльність президента України. "У НАБУ по закону немає права розслідувати діяльність президента. Таке обмеження було від моменту створення. Так само у ФБР нема права розслідувати президента України через дипломатичний імунітет. Відтак Зеленському нічого не загрожує, Верховний головнокомандувач може і повинен далі боронити Україну від окупантів", - йдеться у дописі ЦПК у телеграм.

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1928
  0,1059
 0,25
EUR
 1
 48,8719
  0,0762
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9434  0,04 0,10 42,4993  0,06 0,13
EUR 48,6962  0,02 0,05 49,3245  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,05 0,13 42,2700  0,05 0,13
EUR 48,8755  0,01 0,02 48,9020  0,00 0,01

