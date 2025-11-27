Фінансові новини

Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

19:22 27.11.2025

Політика

Фракція партії "Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі президента України Володимира Зеленського із лідерами парламентських фракцій з питання роботи переговорної групи щодо "мирних угод" та вимагає виключення з цієї групи всіх скомпрометованих корупційними скандалами осіб.

"Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Президент не повинен обмежуватися лише комфортним спілкуванням зі своєю фракцією - він зобов'язаний пояснити всьому парламенту, незалежно від політичних симпатій, які саме директиви і "червоні лінії" були надані українській переговорній групі", - йдеться у заяві фракції, розміщеній на сайті у четвер.

Зазначається, що депутати "Європейської Солідарності" засуджують практику, коли "українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа. Український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни".

"На жаль, переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а з осіб, дискредитованих корупційними скандалами", - наголошується у заяві. "Євросолідарність" вимагає негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб і залучення фахових дипломатів, професіоналів, які мають відповідний фах і досвід, й захищатимуть національні інтереси України, а не себе - від кримінальних справ", - йдеться у документі.

"Минулого тижня "Європейська Солідарність" зареєструвала і вимагатиме першочергового розгляду на пленарному засіданні 2 грудня звернення до Зеленського і Уряду щодо негайної відставки зі своїх посад скомпроментованих Секретаря РНБО і голови Офісу президента", - додали у фракції.

"Також ми вимагаємо відставки всіх причетних до корупційних схем, про які стало відомо із розслідування НАБУ - від керівників фінмоніторингу Філіпа Проніна до членів наглядових рад та інших високопосадовців", - наголосили у фракції.

"Задача номер один сьогодні - це відновлення субʼєктності парламенту, відставка непрофесійного і корумпованого "кабміндічу" та формування уряду національного порятунку. Ми продовжуємо збір підписів за відставку уряду і вкотре звертаємось до колег із "Батьківщини" і проукраїнського крила "Слуги народу" - поставте ваші підписи. Не поглиблюйте політичну кризу", - йдеться у заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес