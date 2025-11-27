Фінансові новини
- 27.11.25
- 22:18
- RSS
- мапа сайту
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб
19:22 27.11.2025
Фракція партії "Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі президента України Володимира Зеленського із лідерами парламентських фракцій з питання роботи переговорної групи щодо "мирних угод" та вимагає виключення з цієї групи всіх скомпрометованих корупційними скандалами осіб.
"Європейська Солідарність" наполягає на зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Президент не повинен обмежуватися лише комфортним спілкуванням зі своєю фракцією - він зобов'язаний пояснити всьому парламенту, незалежно від політичних симпатій, які саме директиви і "червоні лінії" були надані українській переговорній групі", - йдеться у заяві фракції, розміщеній на сайті у четвер.
Зазначається, що депутати "Європейської Солідарності" засуджують практику, коли "українці дізнаються про хід "мирних угод" останніми і виключно через західні або російські медіа. Український народ має право знати правду про деталі перемовин, які стосуються майбутнього країни".
"На жаль, переговорна група, яка сьогодні представляє Україну, складається не з професійних дипломатів, а з осіб, дискредитованих корупційними скандалами", - наголошується у заяві. "Євросолідарність" вимагає негайного виключення з переговорної групи всіх скомпрометованих осіб і залучення фахових дипломатів, професіоналів, які мають відповідний фах і досвід, й захищатимуть національні інтереси України, а не себе - від кримінальних справ", - йдеться у документі.
"Минулого тижня "Європейська Солідарність" зареєструвала і вимагатиме першочергового розгляду на пленарному засіданні 2 грудня звернення до Зеленського і Уряду щодо негайної відставки зі своїх посад скомпроментованих Секретаря РНБО і голови Офісу президента", - додали у фракції.
"Також ми вимагаємо відставки всіх причетних до корупційних схем, про які стало відомо із розслідування НАБУ - від керівників фінмоніторингу Філіпа Проніна до членів наглядових рад та інших високопосадовців", - наголосили у фракції.
"Задача номер один сьогодні - це відновлення субʼєктності парламенту, відставка непрофесійного і корумпованого "кабміндічу" та формування уряду національного порятунку. Ми продовжуємо збір підписів за відставку уряду і вкотре звертаємось до колег із "Батьківщини" і проукраїнського крила "Слуги народу" - поставте ваші підписи. Не поглиблюйте політичну кризу", - йдеться у заяві.
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.