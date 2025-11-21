Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

Президент України Володимир Зеленський обговорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом деталі із пропозиції американської сторони для закінчення війни - Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним, повідомив президент України Володимир Зеленський.





"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.