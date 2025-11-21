Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО

15:05 21.11.2025 |

Політика

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає незаконним рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти нього через участь членів РНБО в корупційних оборудках, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Під час засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядається його позов щодо скасування санкцій, Порошенко наголосив, що влада використала РНБО, як інструмент політичної розправи над опозицією, і підкреслив, що санкції були ухвалені поспіхом, без належних документів, частина з яких подана заднім числом, а інші - сфальсифіковані.

Адвокати Порошенка наголошують, що влада не надала пояснень терміновості запровадження санкцій, а представники президента визнали внесення "технічних правок" до вже підписаного указу.

Як повідомив адвокат Ілля Новіков, в документах немає пояснень, чому протягом кількох годин терміново запроваджували санкції проти лідера "Євросолідарності", частину документів, наданих відповідачами, адвокат назвав сфальсифікованими. Представники влади у закритій частині судового засідання заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

Верховний Суд продовжує розгляд позову Порошенка щодо скасування указу Зеленського про санкції. На засіданні присутні представники дипломатичних місій, журналісти та народні депутати. Раніше суд вивчав документи із грифом "для службового користування" та заслуховував аргументи сторін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2600  0,04 0,11 42,2900  0,05 0,11
EUR 48,7975  0,10 0,21 48,8200  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес