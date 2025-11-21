Фінансові новини
Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО
15:05 21.11.2025 |
Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає незаконним рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти нього через участь членів РНБО в корупційних оборудках, повідомляється на сайті "Євросолідарності".
Під час засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де розглядається його позов щодо скасування санкцій, Порошенко наголосив, що влада використала РНБО, як інструмент політичної розправи над опозицією, і підкреслив, що санкції були ухвалені поспіхом, без належних документів, частина з яких подана заднім числом, а інші - сфальсифіковані.
Адвокати Порошенка наголошують, що влада не надала пояснень терміновості запровадження санкцій, а представники президента визнали внесення "технічних правок" до вже підписаного указу.
Як повідомив адвокат Ілля Новіков, в документах немає пояснень, чому протягом кількох годин терміново запроваджували санкції проти лідера "Євросолідарності", частину документів, наданих відповідачами, адвокат назвав сфальсифікованими. Представники влади у закритій частині судового засідання заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
Верховний Суд продовжує розгляд позову Порошенка щодо скасування указу Зеленського про санкції. На засіданні присутні представники дипломатичних місій, журналісти та народні депутати. Раніше суд вивчав документи із грифом "для службового користування" та заслуховував аргументи сторін.
