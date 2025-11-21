Фінансові новини
Наша земля не продається: Україна назвала в ООН свої «червоні лінії» щодо переговорів
10:02 21.11.2025 |
Заступниця постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Христина Гайовишин на засіданні Ради Безпеки ООН заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, але українська земля «не продається», і Київ не визнає окуповані території російськими.
Про це вона заявила 20 листопада на екстреному засіданні через російські масовані обстріли України.
Гайовишин зазначила, що Україна підтримує пропозиції, спрямовані на припинення війни й залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та іншими партнерами. Вона наголосила, що прагнення до миру було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість москва обирає ескалацію.
Водночас дипломатка назвала основні «червоні лінії» щодо миру. Зокрема, Україна готова до переговорів про припинення війни з росією, включно з переговорами на рівні лідерів. Також ніколи не буде визнання українських територій, які є тимчасово окупованими, російськими. Крім того, Україна не прийме обмеження своїх прав на самооборону.
«Наші "червоні лінії" є незмінними - наша земля не продається. Ми не будемо толерувати зазіхання на нашу суверенність. Будь-який шлях до миру має пролягати за принципами "нічого про Україну без України"», - сказала Христина Гайовишин.
