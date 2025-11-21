Авторизация

Наша земля не продається: Україна назвала в ООН свої «червоні лінії» щодо переговорів

Заступниця постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Христина Гайовишин на засіданні Ради Безпеки ООН заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, але українська земля «не продається», і Київ не визнає окуповані території російськими.

Про це вона заявила 20 листопада на екстреному засіданні через російські масовані обстріли України.

Гайовишин зазначила, що Україна підтримує пропозиції, спрямовані на припинення війни й залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та іншими партнерами. Вона наголосила, що прагнення до миру було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість москва обирає ескалацію.

Водночас дипломатка назвала основні «червоні лінії» щодо миру. Зокрема, Україна готова до переговорів про припинення війни з росією, включно з переговорами на рівні лідерів. Також ніколи не буде визнання українських територій, які є тимчасово окупованими, російськими. Крім того, Україна не прийме обмеження своїх прав на самооборону.


«Наші "червоні лінії" є незмінними - наша земля не продається. Ми не будемо толерувати зазіхання на нашу суверенність. Будь-який шлях до миру має пролягати за принципами "нічого про Україну без України"», - сказала Христина Гайовишин.
За матеріалами: hromadske.ua
 

