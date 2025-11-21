Авторизация

Бронетехніка, ракети та зимові речі – Канада передала новий пакет допомоги Україні

Канадський уряд відправив Україні партію бронетранспортерів, а також компоненти, які мають підсилити можливості українських винищувачів. Про це пише "Мілітарний".

За даними зі сторінки допомоги Україні на сайті уряду, нову допомогу відправили 16 жовтня. До пакета увійшли 25 бронетранспортерів M113 та приблизно 75 тисяч запчастин.

Крім того, передано 125 компонентів ракет AIM-7 Sparrow класу "повітря-повітря" та 38 пускових установок LAU-7A.

Додатково надається 30 мільйонів доларів США на зимове спорядження, яке містить спальники, куртки, взуття та інше.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали застосовувати британські зенітні установки Terrahawk Paladin. Ці системи оснащені 30-мм гарматами Mark 44 Bushmaster II, вони розроблені компанією MSI Defence Systems. Про їхню передачу до України стало відомо в жовтні 2023 року в межах пакета допомоги від Великої Британії.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2600  0,04 0,11 42,2900  0,05 0,11
EUR 48,7975  0,10 0,21 48,8200  0,09 0,19

