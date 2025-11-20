Авторизация

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора – Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 листопада в ході зменшення спроможностей збройних сил РФ підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження Рязанському нафтопереробному заводу (Рязанська обл., рф), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до переліку найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

